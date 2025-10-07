Tras salvar a los suyos, cartistas ahora podría intervenir gestión de rival

La Cámara de Diputados está convocada hoy a las 9:00 para sesión ordinaria, donde incluyeron para su tratamiento la “conformación de comisión especial para estudiar la solicitud del acuerdo constitucional para disponer la intervención de la municipalidad de Juan León Mallorquín, departamento de Alto Paraná”, administrada por el opositor Elvio Coronel.

El pedido de tratamiento fue realizado por la líder de bancada de Honor Colorado, Rocío Abed, y más allá de los méritos o no para la intervención, lo cuestionable es que el pasado 9 de septiembre salvaron de la intervención a 6 intendentes, tres de ellos cartistas y ahora van contra un “enemigo”.

Si bien en dicho momento ni siquiera argumentaron el pedido de postergación hasta diciembre próximo, en la práctica la estrategia fue un salvataje a intendente cuyos pedidos de intervención llevaban hasta más de un año cajoneados, entre ellos, el del padre del senador cartista Hernán Rivas, el intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas (ANR, HC).

Para evitar tratar los seis pedidos pendientes anteriores también se alegó que supuestamente ya no había tiempo para proceder con la intervención, puesto que en el caso de integrarse las comisiones especiales ahora, ésta -a partir de su instalación- tendrá 15 días para dictaminar, luego Cámara de Diputados deberá analizar si da o no el acuerdo para la intervención.

En el caso de prosperar, el Ejecutivo deberá designar -en un plazo máximo de 15 día- un interventor, que tras asumir, tendrá 60 días para emitir un dictamen.

Luego, el pleno deberá decidir la destitución o no del intendente, si es que no coincide con el receso parlamentario que inicia a finales de diciembre.

Los intendentes “amigos” que fueron salvados de la intervención hace un mes fueron los siguientes: