Riera sobre Generación Z: “No hay condiciones para un estallido social”

El ministro del Interior, Enrique Riera, se refirió a la posibilidad de una nueva manifestación del grupo autodenominado Generación Z y calificó de “intención provocatoria” el anuncio de movilizarse frente a Mburuvicha Róga. Recordó que existen restricciones de seguridad en ciertos lugares, como la residencia presidencial y las embajadas, por lo que en esos sitios no se permiten protestas.

“En todo el Paraguay hay millones de hectáreas donde manifestarse, salvo algunos puntos específicos por seguridad nacional o internacional. A la casa presidencial claramente no se puede, nunca se permitió, ni ahora ni antes”, afirmó.

Riera insistió en que el derecho a la protesta es constitucional, pero tiene un límite: el respeto al derecho de terceros. En ese sentido, mencionó que no está permitido cerrar rutas ni interrumpir el tránsito.

“No hay condiciones para un estallido social”

Sobre la situación política y social, el ministro descartó un escenario de crisis:

“No hay condiciones para un estallido social. Este es un país que está avanzando. Tenemos un millón de niños comiendo tres veces al día gracias a los programas sociales, pequeños productores que abastecen el mercado y estabilidad macroeconómica”, aseguró.

El titular de Interior también reiteró su apertura al diálogo con los jóvenes de la Generación Z, a quienes invitó a presentar reclamos concretos en lugar de consignas generales.

“Estoy dispuesto a recibirlos en el Ministerio, como lo hice en el pasado con estudiantes, campesinos o sindicalistas. El diálogo es la base”, remarcó.

Finalmente, Riera defendió la gestión del presidente Santiago Peña frente a los cuestionamientos opositores. Destacó avances en áreas como la negociación de Itaipú, la recuperación de Tacumbú y el proceso de depuración en la Policía Nacional.

“En la región el Paraguay está siendo admirado. No puede ser que afuera nos reciban como ejemplo y aquí adentro se nos pinte un escenario apocalíptico”, expresó.