Chats con amenazas contra Pecci revelan “extrema negligencia” o “desinterés” de Fiscalía, según senador

En conversación con medios de comunicación este jueves en el Congreso Nacional, el senador opositor Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) comentó sobre la publicación de chats de 2020 entre personas supuestamente vinculadas al crimen organizado, entre ellas el hijo de un fallecido diputado colorado cartista, en la que se hablaba de matar al fiscal Marcelo Pecci, dos años antes de que este fuera asesinado por sicarios en Colombia.

Se hicieron públicos hoy los registros de conversaciones que tuvieron lugar por medio de la red de mensajería cifrada Sky ECC entre Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, Partido Colorado), y Anderson Ríos Vilhalva, presunto “pistolero” ligado al crimen organizado que fue detenido en febrero de 2020 en un operativo encabezado por el fiscal Pecci, quien investigaba el asesinato del periodista Lourenço “Leo” Veras, ocurrido días antes.

Los chats publicados contienen insinuaciones de una intención de matar a un fiscal, posiblemente a Pecci, además de a un juez.

“Extrema negligencia” o “desinterés”

El senador Filizzola opinó que la publicación de los chats “confirma la extrema negligencia de la Fiscalía General del Estado” en investigar quién o quiénes ordenaron el asesinato de Pecci, quien fue abatido por sicarios en Cartagena, donde estaba de vacaciones, en mayo de 2022. La hipótesis generalmente aceptada es que el magnicidio fue ordenado en Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Juez confirma que el día de las amenazas de Alexandre Gomes revocó libertad de presunto sicario

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El legislador opositor agregó que la actitud de la Fiscalía, que no ha logrado avances en esa investigación, podría no ser negligencia, sino “desinterés” en esclarecer el hecho “porque hay gente importante detrás”.

Señaló la similitud de los chats publicados hoy, que además de amenazas contienen insinuaciones de que Rodrigues y sus allegados estaban ejerciendo presión por medio de contactos políticos para lograr la liberación de Ríos Vilhalva, con la publicación a principios de este año de datos extraídos de teléfonos del Eulalio Gomes que revelaban un aparente esquema de tráfico de influencias sobre el Poder Judicial, sobornos y otros presuntos hechos de corrupción.

“Se conversaba sobre la intención de favorecer a personas detenidas cercanas a Lalo y Alexandre”, recordó el senador, quien agregó que también en esas conversaciones se mencionaba al fiscal Pecci como un “escollo”.

Lea más: “Se pudo haber pasado por alto”: Rolón pedirá informes sobre reveladores chats del caso Pecci

“¿Cómo había una línea importante de investigación, reforzada por conversaciones en las que Lalo Gomes decía que Pecci era un escollo, y no se investigó?”, preguntó.

“Hay interés de que esto quede en la nada”

Ante la publicación hoy de los chats entre Rodrigues Gomes y Ríos Vilhalva, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, reconoció que será necesario “volver atrás” y revisar todo el proceso investigativo del caso Pecci para analizar “algunos aspectos que a lo mejor se pudieron haber pasado por alto”.

El senador Filizzola opinó que la reacción del fiscal general demuestra que “o nos toma por estúpidos o fue absolutamente negligente”.

“Yo me inclino a pensar que hay interés de que esto quede en la nada y no se sepa nunca quién dio las órdenes”, dijo, y agregó que, en su opinión, el desinterés en esclarecer el caso es equivalente a “complicidad”.