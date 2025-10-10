Hoy se define si el senador Hernán Rivas va a juicio

Este viernes se llevó a cabo la última audiencia preliminar en el marco del proceso impulsado por el Ministerio Público contra el senador cartista Hernán Rivas (ANR, Partido Colorado), a quien la Fiscalía acusa de los supuestos delitos de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso por la presunta falsificación de su título universitario de la carrera de Derecho.

Luego de la audiencia preliminar de hoy, en la que el senador Rivas se abstuvo de prestar declaración indagatoria, el juez penal de Garantías Miguel Palacios debe definir hoy si elevará o no el caso a juicio oral y público.

El juez Palacios dijo hoy a ABC Color que tomará la decisión en el trascurso de la jornada de hoy.

Fiscalía se ratifica

Durante la audiencia preliminar, las fiscalas Luz Guerrero y Patricia Sánchez se ratificaron en su pedido de llevar al senador Rivas a juicio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Hernán Rivas debe ir a juicio oral por supuesto título falso de abogado, ratifica Fiscalía

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Argumentaron que el legislador cartista incurrió en producción mediata de documentos falsos al “dejar constancia en archivos públicos de circunstancias falsas”, en este caso el hecho presuntamente falso de que cursó y se graduó de la carrera de Derecho en una universidad privada.

Esa manifestación supuestamente falsa tuvo “relevancia jurídica” debido a que en base a la premisa de que Rivas era un abogado titulado se emitieron resoluciones del Congreso Nacional que lo designaron representante del Parlamento en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Las fiscalas recordaron que los delitos de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso tienen expectativas de penas de prisión de entre tres y cinco años.