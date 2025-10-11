Contrataciones detecta que falsearon documentos en Ñemby

La Municipalidad de Ñemby, a cargo de Tomás Olmedo (ANR, HC), adjudicó a esta firma para ejecutar la construcción de empedrado e iluminación en distintos barrios de la ciudad.

La DNCP realizó la revisión de la adjudicación Nº 421335 luego de la denuncia realizada por la Contraloría Ciudadana de Ñemby que argumentó que se benefició a la empresa que no contaba con la experiencia para ejecutar las obras y que presentó documentos de contenido falso.

Lea más: Denuncian por varios delitos a intendente de Ñemby y hasta a un modelo influencer

Detectó contradicción respecto a la fecha de inicio de actividades de la firma e irregularidades en la evaluación y adjudicación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Del análisis documental se constata la existencia de discrepancia documental (..) por lo cual se detectó falencias”, reza el dictamen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También encontraron incumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Base y Condiciones por parte de la empresa.

Lea más: Ñemby: municipalidad habría pagado dos veces por un mismo empedrado

El denunciante indicó que la empresa Mbareté Import Export SA no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia y capacidad técnica exigidos en el pliego de bases y condiciones por el cual debía ser descalificada y no ganar la adjudicación.

La empresa Mbareté Import Export SA estuvo salpicada en varias denuncias hechas contra el intendente Olmedo que, supuestamente, pagó por obras que ya se habían hecho.

También se detectó cheques que salieron a nombre de la firma, pero que fueron efectivizados por un influencer.