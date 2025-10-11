“Entre liberales tenemos que ser más tolerantes”, manifiesta Alcides Riveros, intendente de Fernando de la Mora, dentro del marco de la Convención Extraordinaria del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) que tiene como objetivo aprobar alianzas electorales y modificar el estatuto partidario para las elecciones municipales del 2026.

Insta a que se dé la renovación del liderazgo dentro del Partido Liberal porque “se perdió el respeto al partido” y cree que con el cambio de autoridades se puede recuperar la institucionalidad.

“Nos falta aprender la tolerancia, escucharles a todos aunque no estemos de acuerdo para encontrar un equilibrio entre todas las ideas”, enfatizó.

Recordó que actualmente se cuenta con 80 intendencias liberales y que el objetivo en las próximas elecciones es llegar a 100, lo que representaría una base sólida para una mayor apuesta en el 2028, para las generales.

Solicitó a los liberales hacer una autocrítica y no sólo sentarse a mirar el pasado. “Respeto los liderazgos que han pasado por el partido, pero tienen que dejar que se renueve, porque si no hay renovación vamos a continuar con el mismo discurso y acumulando derrotas en la República de Paraguay”.

Explicó que hoy el PLRA está en una situación totalmente en desventaja en todos los sentidos, “y no solamente eso, le perjudica a la oposición, sino que le perjudica a la ciudadanía misma. Por eso tiene que haber un equilibrio”.

Anunció que él cuenta con un plan para el PLRA, para dejar de seguir lo que hace “el partido de enfrente”, refiriéndose a los colorados. “Mi plan es trabajar con las mujeres y los jóvenes dentro del partido, potenciar eso”.

Lamentó que la gente no confía en los dirigentes del Partido Liberal; “nuestro mayor problema es que no le llegamos a la ciudadanía”.

Convención liberal

La Convención Extraordinaria del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se realizará este domingo 12 de octubre en el polideportivo municipal de Caacupé.

Están habilitados 601 convencionales y esperan llegar a por lo menos 450, indicó Riveros.

Agregó que se eligió Caacupé por ser un sitio cercano a la capital y más accesible para los que llegan desde el interior del país.