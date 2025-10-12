“Este es el inicio de la unidad de toda la oposición”, dice presidente del PLRA durante convención

El polideportivo municipal de Caacupé es el escenario de la convención del PLRA que se registra este domingo y para esta asamblea se espera la participación de cerca de 600 convencionales de todo el país.

Entre los objetivos principales del encuentro se espera la autorización de alianzas y concertaciones con miras a las elecciones municipales del 2026 y también adecuar su estatuto a las leyes contra el lavado de dinero.

Al respecto, el presidente del PLRA, Hugo Fleitas, confirmó que además de los liberales, también se encuentran los “representantes de los partidos fraternos” y por esto apuntó que el encuentro es el “inicio de la unidad de la oposición paraguaya”.

Antes del inicio oficial de la asamblea, se rindió un homenaje póstumo al exdiputado liberal Fernando Oreggioni, quien falleció el miércoles pasado.

PLRA rechaza reelección

Los convencionales, miembros del directorio presidentes y miembros comités, parlamentarios, gobernadores, intendentes, concejales y dirigentes liberales reunidos y más reunidos hoy, coincidieron en expresar “de manera firme y categórica” el rechazo a cualquier intento de enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial.

“El intento es abiertamente inconstitucional y representa una amenaza directa al sistema republicano y a la voluntad del pueblo paraguayo expresada en la Constitución Nacional de 1992. Nuestra Constitución fue defendida con coraje en las calles aquel 31 de marzo del 2017, cuando el pueblo se levantó contra la manipulación del poder. Esa jornada trágica le costó la vida a un joven valiente, Rodrigo Quintana, mártir de la democracia y símbolo eterno de la resistencia liberal. Su sangre derramada no será olvidada ni traicionada”, mencionan.

En un documento firmado por varios liberales, sus ideas son:

“¡No a la enmienda!

“¡No a la reelección!

“¡Sí a la democracia y al legado de Rodrigo Quintana!”

Orden de la convención

Como parte del orden del día de la convención liberal se encuentran:

Punto 1: aprobar las figuras de Alianza y Concertación para las Elecciones Municipales del 4 de octubre del 2026. También se pretende autorizar al Directorio a suscribir los acuerdos.

Punto 2: modificar el estatuto del PLRA a fin de adecuarlo a la Ley Nº 6501/2020 “Que regula el financiamiento político” y a la Resolución Nº 369/2022 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Punto polémico: pedir modificar los artículos 103 y 104 del Estatuto para eliminar la paridad de hombres y mujeres en la lista de concejales.

El PLRA de momento tiene más de 1.500.000 de afiliados -según datos del 2022- y cuenta con 10 senadores, 5 liberocartistas y 5 opositores. Por otra parte, en la Cámara Baja ingresaron 22 diputados y ahora son 23.