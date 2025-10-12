Lilian Samaniego critica realidad económica del Gobierno de Peña

La senadora colorada disidente Lilian Samaniego, líder del movimiento Causa Republicana, lamentó la situación económica de muchas familias paraguayas. “Paraguay crece, pero los paraguayos no”, cuestionó la legisladora.

Las palabras de la senadora colorada disidente fueron vertidas este fin de semana en el acto de lanzamiento de la precandidatura de la ingeniera agrónoma Belén Galeano a la concejalía de Valenzuela, departamento de Cordillera. Es con miras a las internas partidarias municipales previstas el 7 de junio de 2026.

Samaniego resaltó que el movimiento Causa Republicana busca reivindicar los valores históricos de la ANR y fortalecer la participación juvenil. En alusión al gobierno de Santiago Peña (ANR-HC) Señaló que en sus recorridos por el país la ciudadanía manifiesta preocupaciones comunes como la falta de oportunidades, la baja capacidad adquisitiva y las deficiencias en el sistema de salud.

“Felicito a Belén y estoy muy orgullosa, como colorada y como mujer, de que asuma el compromiso de representar a su comunidad. También felicito a su familia, por apoyarla y formarla como una profesional y paraguaya de bien”, expresó la senadora.

Durante el encuentro, la parlamentaria colorada destacó también la participación de Gustavo Torales, miembro de la seccional, otro joven dirigente local, e instó a ambos a seguir trabajando desde la base partidaria y aspirar a integrar la Junta Municipal.