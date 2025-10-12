“Tenemos un gobierno vendepatria”, fustigó Wiens

“Hoy podemos decir que tenemos un Presidente vendepatria. El mismo ha dejado de dar oportunidad a nuestros compatriotas, priorizando a extranjeros, como en el caso de los pupitres chinos”, sostuvo Wiens en su gira por el departamento de San Pedro.

“Se dejó de lado la capacidad y calidad de producción nacional. Conmigo vamos a priorizar a nuestros compatriotas, facilitando las condiciones para los diversos rubros de producción nacional, porque a mí no me interesa la plata, los negocios a costa del estado”, arremetió.

Dijo además que en sus recorridos y conversaciones, sintió que en el interior del país se sufra que no haya “circulante” en el sector de la pequeña economía, frente al buen posicionamiento de la “macro economía” que el gobierno sostiene.

“Los técnicos están desconectados de la realidad, ¿en que país estamos? No hay políticas para fortalecer a los productores, a la producción familiar con programas reales que los beneficien. La muestra del abandono de este gobierno la manifestaron de los cañicultores, que tienen grandes estructuras para llamar la atención, pero el sector del pequeño productor no cuenta con estas condiciones y se observa que están desprotegidos “, repudió.

“El estado debe cuidar al pequeño productor, no le puede tener abandonado para que la macro influya en la micro economía”, reclamó.

Tienen el poder para sus intereses, denuncia

A nivel interno en la ANR, dijo que ha una gran mayoría de colorados que están disconformes “porqué las autoridades han instrumentado el poder central para sus propios intereses”, lamentó.

También lamentó el Banco Central del Paraguay (BCP) haya perdido su prestigio al someterse a presiones para favorecer en el sistema financiero a un grupo ligado al actual Presidente de la República. “¿Que va a pasar si el sistema financiero implosiona?”, se preguntó.

Fue en alusión a la suspensión de la fusión del Banco Atlas con Banco Familiar a pedido de la firma ITTI, ligada a Ueno.

De esta manera Wiens culminó su gira en el departamento de San Pedro en que recorríó varios distritos acompañado del diputado Roberto González y la candidata a la diputación, Zunilda Borja, así cómo de los referentes locales con miras a las elecciones municipales 2026.