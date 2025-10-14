Diputados ven a China Continental como un interesante aliado para intercambio comercial

Una comitiva de legisladores estaría viajando el domingo a China Continental, una iniciativa que genera tensiones en el oficialismo por las relaciones diplomáticas y los intereses económicos.

“El Paraguay no puede estar ausente en el debate. Desconocer a China Continental y su implicancia aquí en la República del Paraguay es de necios. Hoy, China Continental es el país de mayor presencia en cuestiones de importación, con el 36% de lo que Paraguay importa al país viene de allí”, expresó el diputado Carlos Pereira (PLRA-Itapúa).

Luego señaló: “Hay grandes potencias económicas que dependen de ese relacionamiento comercial que se está teniendo. No se está teniendo el relacionamiento diplomático y tampoco la posibilidad que nuestra producción vaya de forma directa a China Continental".

Sobre las relaciones internacionales, explicó que eso depende exclusivamente del Presidente Santiago Peña. “Nosotros, como parlamentarios, recibimos la invitación de China Continental para poder conocer un poco más lo que es su país, ya que como dijo su embajador, hay muchas cosas que se hablan nomás y se desconocen".

El legislador reflexionó que se podría tener mayores beneficios en la exportación directa de los productos paraguayos a China Continental. “Nuestra producción vendemos a bajo costo a Brasil, Argentina y Chile, y llega a China”.

En otro momento, señaló que las donaciones son usadas sin control. “Sin control se hacen licitaciones. Las reparaciones para el Congreso se dieron directamente al presidente del Congreso para su uso discrecional, sin ningún tipo de control”.

Por su parte, el diputado Higo Meza (ANR, cartista) apuntó que no desconoce la cooperación de Taiwán durante todos estos años. “Lo único que yo plantee es ver la posibilidad de que es lo que más le conviene al Paraguay para desarrollar nuestra producción hacia un modelo industrial”.

“En ese sentido, me parece que una importante vertiente de apoyo, de cooperación y de intercambio comercial con China Continental. Solo ese debate es el que propongo”, añadió.

Sobre la existencia de un dinero por parte de China Continental para endulzar a algunos legisladores, Meza sentenció: “Ese es un cuento chino que escucho hace mucho tiempo. Pero del otro lado, si hay donaciones importantes y permanentes que ellos deberían explicar en qué se están gastando", finalizó.