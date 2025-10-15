Política

Instan a recuperar la “mística liberal”

Diputados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) instaron a sus correligionarios, recordando la cercanía del aniversario de la gesta del 18 de octubre, a recuperar la esencia del liberalismo y defender los derechos de los ciudadanos ante el sistema fascista que se instaló en el país.

15 de octubre de 2025 - 01:00
Liberales conmemorarán el próximo 18 de octubre su gesta revolucionaria.
“Recuperar la mística liberal, el espíritu de lucha, en especial estar a lado del pueblo que permanentemente es sometido en su derecho y víctima de atropellos. La realidad de hoy no es distinta que la del 18 de octubre de 1891, debemos trabajar para tener un partido liberar fuerte y unido en donde el ideal de lucha no se negocia. La agresiones vacías son de necios, y solo siguen el juego del verdadero enemigo del partido”, dijo el diputado Diosnel Aguilera.

Similar postura tuvo el diputado Adrián “Billy” Vaesken, quien se preguntó a quién defiende hoy el PLRA, y fustigó duramente contra algunos que pretenden estar en el Directorio para buscar impunidad.

“¿A quién defiende hoy el PLRA, a quien representa? ¿Hacemos o no oposición a este sistema fascista que hace que unos pocos estén mejor y el resto de la ciudadanía está cada vez peor? El PLRA debe recuperar su esencia, su sentido de oposición de combate frontal a la corrupción. Ahora hay dirigentes y gobernadores que solo buscan impunidad estando en el directorio del partido. Les insto a no copiar el modelo del que hoy empobrece al Paraguay”, dijo Vaesken en referencia a la ANR.

El diputado agregó que un grupo de liberales está trabajando para traer el cambio en el país y que el madre de las batallas serán las municipales del próximo año.

“Hoy algunos buenos liberales, los verdaderos liberales estamos luchando a favor de la ciudadanía y nos estamos preparando para traer el cambio en el Paraguay, nuestra prueba serán las municipales”, agregó.

