Exdirector de Derecho UNA ocupaba cátedras durante su horario laboral

Mario Javier Fernández Moreno, recientemente removido del cargo de director de talento humano del área docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), tuvo un meteórico crecimiento patrimonial en apenas cuatro años, coincidiendo con su escalada en cargos administrativos y docentes en la institución, algunos superpuestos y con jugosas bonificaciones.

De la deuda a los millones

Según datos de la Contraloría General de la República (CGR), en marzo de 2019, su Patrimonio Neto estaba en negativo, con G. -34.500.000 en deudas.

Cuatro años después, según la declaración recepcionada el 3 de setiembre, su patrimonio neto escaló a G. 247.873.358.

En activos, el crecimiento llegó a los G. 569 millones, entre los que se encuentran una vivienda y un vehículo.

Acumulación de sueldos

Fernández, quien era funcionario desde el 2012, asumió el cargo de director de talento humano docente en enero de 2021 con un sueldo base de G. 7.697.500.

Sin embargo, a este monto se sumaron bonificaciones permanentes y extraordinarias que superaban dicho sueldo. Tan solo el concepto de “responsabilidad en el cargo” ascendía a G. 8.150.473, montos recibidos de forma recurrente a partir de 2023.

Además, recibía pagos por conceptos como “grado académico” (G. 1.310.000) y “gastos de representación” (G. 3.258.909).

Coincidencia de horarios

Los registros de salario de Derecho UNA detallan que Fernández, en su cargo como director de talento humano del área docente, tenía una carga horaria administrativa de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas en la Sede Central de Trinidad.

Simultáneamente, Fernández cobró por múltiples cátedras como Profesor Asistente y Docente Encargado de Cátedra. Algunos de estos horarios se ubicaban en franjas nocturnas o fuera de su rol administrativo.

Sin embargo, los registros indican que, en julio de 2025, ejerció como encargado de cátedra los jueves de 15:40 a 17:40, superponiendo 20 minutos entre ambos roles.

Esta práctica, según datos oficiales, se había dado ya entre 2018 y 2020, donde los lunes entraba a cumplir tareas docentes de 17:15 a 18:45, pero su función administrativa terminaba a las 18:00.

Presiones en el gremio

Un comunicado emitido por personas anónimas de Derecho UNA denunció la remoción de Fernández de la dirección como “intempestiva e injustificada”.

El comunicado, además, condenó esta acción como una “represalia política” destinada a castigar al equipo de Jorge Bogarín Alfonso y del cual Fernández era parte. El sector del señalado como “significativamente corrupto” por EE.UU., recientemente, sufrió una derrota electoral, perdiendo 5 de 6 cupos docentes en el consejo de la institución.