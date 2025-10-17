“Es una decisión que se esperaba”, dice Giuzzio sobre desestimación de denuncia contra HC

Cuando Arnaldo Giuzzio era ministro del Interior en el 2022 -gobierno de Mario Abdo Benítez-, había denunciado al expresidente Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, contrabando y evasión impositiva.

Hoy, el juez Rodrigo Estigarribia admitió la desestimación de la denuncia a solicitud de los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor.

Al respecto, Giuzzio aseguró que “no hay mucho que interpretar”, ya que a su criterio, “es una decisión que se esperaba”.

“No es que nos asombramos o estamos asustados. Tomamos razón del requerimiento de desestimación que hizo la Fiscalía y presentamos un escrito ante el juzgado del doctor Estigarribia mencionando, citando muy específicamente, cuáles eran los hechos de que la Fiscalía omitió en su investigación”, detalló.

“Tampoco tenemos demasiadas garantías”

Otro punto que mencionó el exministro es que “tampoco tenemos demasiadas garantías” por el caso, ya que “es como que se da vuelta la tortilla”.

“De denunciantes pasamos a ser denunciados. La Justicia, el Ministerio Público mucho menos, cerraron sus ojos respecto a nuestra posición. No podemos pedir mucho a los organismos internacionales, puesto que nosotros mismos no hacemos los deberes. No resta más que seguir luchando, seguir recurriendo, no te digo creyendo en la Justicia, pero por lo menos ir cerrando el círculo del procedimiento a nivel local”, agregó.

