Dentro del marco de las elecciones para intendente de Ciudad del Este, el candidato del Partido Colorado, Roberto González Vaesken, manifiesta que la ANR ya se dio cuenta de que si no está unido, no tiene posibilidad de volver al poder en la capital de Alto Paraná.

Recordó que ganó las internas de su partido con el 89%, ante el otro candidato que tuvo el 7%, casi el 3% de votos nulos y blancos y el tercer candidato con el 01%.

También comentó que siente el respaldo del partido Colorado, que conversó con todos los líderes y enfatizó su amistad con Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez, así como con Arnoldo Wiens.

“Yo soy el chofer del ómnibus y creo que mi objetivo es que todos los colorados queden dentro del ómnibus. Hoy soy el piloto circunstancialmente. Es fundamental que el partido recupere Ciudad del Este”, señaló.

Juego de tronos

El candidato comparó la situación política en el este con la serie Juego de Tronos. “Los estados feudales se peleaban todos unos con otros, pero, de repente, cuando viene el ejército blanco y se ponen de acuerdo para la supervivencia y para tratar de seguir, de continuar con sus vidas normales. Es la misma cosa. Hoy día el Partido Colorado se da cuenta de que si no está unido, no va a tener ninguna posibilidad y termina bajando la pelea interna y hoy apuntan a mi candidatura y ojalá que se pueda dar en otros distritos”.

Remarcó que dentro del Partido Colorado se pueden dar peleas internas, pero que, posteriormente, todos acompañan al candidato que sale electo.

“Voy a poner un ejemplo, que nosotros vamos a un campeonato nacional. Está Olimpia y está Cerro, está Libertad, Guaraní, bueno, están todos. Todos quieren ganar. Hay gente que es fanática en la hinchada, pero cuando juega la Albirroja, todos se ponen la roja, blanca y azul. Es lo mismo que está ocurriendo dentro del partido Colorado”, indicó.

Si pierde, se volvería a candidatar

Al ser consultado qué pasaría si pierde las próximas elecciones municipales en Ciudad del Este, dijo que muchos correligionarios le dicen que debería volver a candidatarse.

Puso como ejemplo a Mario Abdo Benítez y a Santiago Peña, que ganaron la Presidencia de la República, la segunda vez que se presentaron.