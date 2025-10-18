PLRA critica que el gobierno se maneja con “sobres”

Autoridades del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) conmemoraron hoy los 134 años de la Gesta Revolucionaria del 18 de octubre de 1891, un fallido alzamiento contra Gualberto González (ANR 1890-94) ante denuncias de corrupción, fraude electoral y ventas de tierras públicas.

El acto central se realizó esta mañana en el Panteón Liberal del Cementerio de la Recoleta en Asunción y fue encabezado por el titular partidario Hugo Fleitas; el senador Líder Amarilla (Renovación Liberal) y el diputado Antonio Buzarquis (Nuevo Liberalismo), entre otros.

Entre los presentes estaban la diputada Johanna Ortega (PPS) y las senadoras de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes y Gladys Mendoza.

“A 134 años de aquella lucha nos encontramos en una situación mucho peor”, sostuvo Dylan Carreras, dirigente de la JLRA.

“Por más de 70 años un sistema político corrupto y hambreador se ha apoderado del Paraguay. Vivimos en un país en que la salud y la educación de calidad solamente existe para una minoría privilegiada. Donde el sicariato y amenaza a periodistas han llegado a la capital. Y donde la agenda nacional e internacional gira únicamente en torno de los beneficios personales de un significativamente corrupto desde su quincho de los sobres del poder”, sostuvo en alusión a Horacio Cartes y Santiago Peña.

Urgió mantener la línea de oposición al gobierno en que solo unos pocos están mejor en detrimento de millones de Paraguayos.

Fleitas a su turno llamó a la unidad con miras traer la alternancia en las elecciones municipales del 2026 y en las generales del 2028.

Repudió a este gobierno de los “sobres” (coimas) “en que el crimen organizado y la narco política avanzan a pasos agigantados con guiño del gobierno, en que toda la política exterior se antepone a los intereses particulares del “significativamente corrupto” (Cartes) entregando la soberanía de la nación.

Quincho de Ali Babá

También hicieron uso de la palabra Buzarquis, Amarilla, Miguel Abdón Saguier, Alba Talavera y Luis Alfredo Jaeggli.

Amarilla dijo que el país “puede explotar” si el cartismo sigue aumentando la deuda para pagar gastos rígidos; Buzarquis llamó a la unidad pero dijo que los liberocartistas deben dejar el PLRA y pasarse a la ANR. Saguier dijo que el quincho de Cartes en realidad es la Cueva de Ali Babá y sus 40 ladrones.