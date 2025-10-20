Feminicidio: senador propone habilitar la pena de muerte

El senador colorado Carlos Núñez participó en Río de Janeiro de un foro internacional sobre feminicidio. Tras su regreso, señaló que la Ley Nº 5.777/16, que tipifica este delito y establece sanciones de 10 a 30 años de prisión, le parece “un poco floja” en cuanto a las penas.
A su criterio, el Código Penal, que prevé una pena máxima de 30 años de prisión más 10 de medida de seguridad, resulta insuficiente para castigar este tipo de crímenes.
El legislador expresó su postura a favor de la pena de muerte y consideró necesario modificar la Constitución Nacional para permitir su aplicación.
“Si es por mí, tiene que haber pena de muerte. ¿Por qué le va a matar a una mujer o a un hombre inocente? Como policía retirado, estoy con la pena de muerte hace rato”, afirmó.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Encuentran muerta a una pareja en Santa Rosa del Monday, sospechan feminicidio seguido de autoeliminación
Llamado a una reforma constitucional
El parlamentario refirió que ya había sugerido convocar a una asamblea constituyente para revisar la Constitución, al considerar que presenta “varias falencias”.
Entre los puntos que propone cambiar, mencionó la necesidad de mayores dotaciones para la Policía Nacional y regular el trabajo de jueces y fiscales.
“No podemos dictar dentro de la ley, por ejemplo, a los jueces y fiscales que tienen que hacer. Entonces, tiene que cambiar la ley”, indicó.
Lea más: Condenan a un hombre a 23 años de cárcel por feminicidio
Núñez también justificó su planteamiento al afirmar que existen magistrados y agentes del Ministerio Público que, según él, actúan de forma corrupta, lo que obstaculiza las tareas de la Policía Nacional.