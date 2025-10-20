Hugo Fleitas: PLRA se está “recomponiendo” y oposición unida ganará las próximas elecciones

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, insistió en que la principal organización política de oposición en Paraguay “se está recomponiendo” de la dura derrota que sufrió en las elecciones generales de 2023 y que, más allá de disputas “proselitistas” que se están desarrollando de cara a las internas partidarias del año que viene, el partido “va a pelear bien” las municipales de 2026.

El pasado sábado se celebró el aniversario de la gesta revolucionaria de 1897, uno de los momentos históricos más valorados por los afiliados al Partido Liberal, un levantamiento fallido que, sin embargo, sentó las bases para que los liberales se hicieran con la Presidencia de Paraguay en 1904 y se mantuvieran en ella por casi cuatro décadas.

Fleitas afirmó que, “como nunca en estos últimos años”, se vio “en todo el país” un alto nivel de entusiasmo en los festejos del sábado, algo que a su juicio evidencia que “el partido se está recomponiendo después de la derrota estrepitosa de 2023” y que el PLRA “está fuerte y va a pelear bien en las municipales”.

Unidad opositora para las municipales

El pasado 12 de octubre, el PLRA celebró una convención extraordinaria en Caacupé en la que resolvió autorizar a los candidatos liberales a cargos municipales en todos los distritos del país a buscar y firmar alianzas con otros espacios de la oposición. El objetivo del PLRA, según lo describió Fleitas, es que la oposición se haga con las intendencias de al menos 100 de los 267 distritos del país en los comicios municipales del próximo año.

El presidente del PLRA afirmó que se está acordando una “gran cantidad de consensos en la oposición” en distritos en los que la oposición presentó dos o más candidatos en las elecciones municipales de 2021.

Y resaltó el caso extraordinario de Ciudad del Este, que tendrá una elección municipal el 9 de noviembre para elegir a un intendente que complete el periodo 2021-2026 tras la destitución de Miguel Prieto (Yo Creo).

La dirigencia de bases del PLRA en Ciudad del Este acordó “por unanimidad” no presentar un candidato liberal, sino acompañar la candidatura de Daniel Mujica, candidato del movimiento Yo Creo del exintendente Prieto.

“En Ciudad del Este se va a dar la gran pulseada entre la oposición y el cartismo, y vamos a ver si esta indignación importante de la ciudadanía con respecto al gobierno de Santiago Peña se traslada al campo electoral”, dijo Fleitas. “Creemos que va a ser así y que en Ciudad del Este va a haber una victoria rotunda del proyecto de Daniel Mujica”.

El panorama para las generales de 2028

Mirando más allá de las municipales y hacia los comicios generales de 2028, en los que Paraguay elegirá a su próximo presidente, Fleitas afirmó que la oposición está “aprendiendo que hay que deponer las actitudes egoístas de los partidos”.

Enfatizó que, si bien el PLRA está en la búsqueda de un candidato propio que “pueda aglutinar y liderar” en 2028, si esa figura liberal de liderazgo no se materializa “el pueblo liberal no va a tener inconveniente en acompañar a una figura que no sea liberal como candidato presidencial de una oposición unida, como ocurrió con la candidatura de Fernando Lugo, quien en 2008 ganó la Presidencia como cabeza de una alianza opositora que el Partido Liberal acompañó.

Niega división interna del PLRA

El presidente del PLRA restó importancia a acusaciones de cercanía con el oficialismo cartista hechas recientemente por el senador Ever Villalba, quien aspira a la presidencia del PLRA en las internas partidarias de 2026, contra el movimiento Nuevo Liberalismo, liderado por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, que impulsa la candidatura de Alcides Riveros a la presidencia del Partido Liberal.

Fleitas opinó que el discurso del senador Villalba y aliados suyos como el diputado Adrián Vaesken no son más que un adelanto de la campaña previa a las internas.

“Los discursos son proselitistas, eso la gente muchas veces confunde como división interna del partido”, subrayó. “El partido es grande, tiene muchos movimientos, líderes nacionales que compiten por espacios; el discurso del diputado Vaesken y el senador Villalba fue en ese sentido”.

Señaló que Alcides Riveros, candidato a la presidencia del PLRA por el Nuevo Liberalismo, se ha manifestado en una línea de oposición al gobierno y a sus aliados cartistas.

¿Regresos de Efraín Alegre y Blas Llano?

Finalmente, Fleitas opinó sobre la posibilidad de un regreso al ruedo político de antiguas figuras de liderazgo del PLRA como Efraín Alegre, predecesor de Fleitas en la presidencia del partido y tres veces candidato a la Presidencia de la República; o el exsenador y también expresidente del PLRA Blas Llano.

Afirmó creer que el retorno de ambos es “algo positivo” si es que su intención es “sumarse a la línea partidaria apoyada por la mayoría de los afiliados, de oposición a este gobierno” y “aunar esfuerzos en ese sentido”. Indicó hay diálogos entre Llano y líderes del Nuevo Liberalismo.

Sin embargo, opinó que “el ciclo de ellos como cabezas de la institución o de movimientos ya ha pasado” y que “son otros ya los actores” al frente del partido.

Aunque no descartó que tanto Alegre como Llano puedan buscar espacios en el Congreso en las elecciones generales de 2028 “para acompañar al próximo gobierno que, esperemos, sea de la oposición”.