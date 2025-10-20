Wiens acusa al Gobierno de perseguir a productores tras intervención de la DNIT

El precandidato a la Presidencia de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, lanzó duras críticas contra el Gobierno de Santiago Peña, tras los recientes procedimientos encabezados por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), entre ellos la intervención de una finca en el departamento de Boquerón, perteneciente a la firma Cebolla Chaqueña, por presunta actividad de contrabando.

“El Gobierno está persiguiendo a los pequeños productores, a los que trabajan la tierra”, cuestionó Wiens durante su discurso.

El dirigente colorado afirmó que el Estado “no puede confundir el trabajo honesto de la producción nacional con un delito”, y calificó la actuación de las autoridades como “un atropello a paraguayos que producen con gran esfuerzo en una de las regiones más desafiantes del país”.

Asimismo, el exministro señaló que medidas de este tipo desalientan la producción agrícola, recordando las dificultades que ya enfrentan los productores del Chaco.

“¿Cómo vamos a incentivar que trabajen el campo? Ya tienen suficientes problemas: cuando llueve, cuando no llueve, cuando no hay buen precio, cuando entra el contrabando y no pueden vender el producto, y encima se les persigue”, expresó.

Las declaraciones fueron realizadas durante el lanzamiento de la candidatura de Alberto Candia a la Intendencia de Carapeguá, donde Wiens aprovechó la ocasión para defender el trabajo del sector productivo y reiterar su postura crítica hacia las políticas del actual Gobierno.