Intervención de DNIT a cebollero del Chaco “fue una gran sorpresa”, según MAG

Recientemente, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) intervino en una finca en Boquerón perteneciente a la firma Cebolla Chaqueña por sospecha de contrabando. Su propietario, Herbert Hiebert, aseguró que los cultivos son de origen nacional y como un antecedente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) había destacado su trabajo.

Al respecto, el titular de MAG, Carlos Giménez, confirmó que fue el año pasado cuando la institución visitó su finca y ahí reconocieron su gran capacidad de producción.

“Sabemos el trabajo que viene haciendo, pero sí lastimosamente la incautación que tuvo es a raíz de una inconsistencia que presenta; sería la utilización de bolsas”, mencionó.

De igual manera, sostuvo que ese dato no puede ser corroborado por él y alegó que las sospechas provienen de la DNIT.

“Una gran sorpresa”

Giménez también recordó que el cebollero fue destacado por su “producción envidiable” y una masiva distribución en todo el país, por lo que ahora mantiene un “diálogo constante” con las autoridades de la DNIT.

“Absolutamente, desconozco el tipo de procedimiento; fue una gran sorpresa, pero hay situaciones que se necesitan esclarecer. Una situación muy difícil y que nos interesa esclarecer”, concluyó.

