“Bachi” aplaude a Peña por “gesto” de actualizar declaración jurada

En conversación con medios de comunicación este martes, el presidente del Congreso Nacional, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez (ANR, Partido Colorado), aplaudió el “gesto” del presidente Santiago Peña de solicitar a la Contraloría General de la República un examen de correspondencia a su declaración jurada de bienes, cuya actualización fue anunciada por el mandatario la semana pasada.

El pasado viernes, el presidente Peña anunció que actualizó su declaración jurada de bienes y solicitó por escrito a la Contraloría que le realice un examen de correspondencia.

Ese pedido del presidente a la Contraloría se produjo en respuesta a la polémica generada por denuncias que hizo Luz Maribel Candado, una exempleada de Mburuvicha Róga quien afirmó que durante su tiempo trabajando en la residencia presidencial fueron hallados allí sobres que contenían miles de dólares en efectivo.

Lea más: Lujos de Santiago Peña no se reflejan en su declaración jurada actualizada

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Candado denunció haber sido despedida luego de haber sido sometida a interrogatorios con polígrafos por militares tras la supuesta desaparición de dinero en efectivo de la casa presidencial, un presunto hecho que nunca fue denunciado por la Presidencia de la República ante el Ministerio Público, algo que ha despertado dudas sobre la legalidad del origen del supuesto dinero extraviado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esas y otras afirmaciones realizadas por Candado llevaron a un grupo de legisladores opositores a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el presidente Peña por presuntos delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero o administración en provecho propio.

Peña “se pone a disposición de la ciudadanía”

El senador Núñez dijo “valorar el gesto del presidente” de presentar una declaración jurada actualizada y solicitar un examen de la Contraloría, y opinó que con esa acción el mandatario “se pone a disposición de la ciudadanía, para que la ciudadanía entre y juzgue, y saque sus propias conclusiones”.

Lea más: DD.JJ. de Peña: muestra que “ya está mejor” mientras la gente “opararãmba soguégui”

Al señalársele que representantes de la oposición expresaron desconfianza en el trabajo que pueda realizar la Contraloría en el análisis de las declaraciones del presidente, el legislador oficialista dijo que la oposición debería “comparar la gestión del actual contralor con los que fueron de la oposición” y opinó que “no existe comparación”.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, dijo recientemente que el examen de correspondencia a la declaración del presidente Peña tendrá máxima prioridad y debería culminar a más tardar en cuatro meses.