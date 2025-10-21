Peña busca mostrar honestidad “ante ataque inmisericorde”, según senador

“Considero que el Presidente de la República, Santiago Peña, busca afanosamente demostrar a la ciudadanía su honestidad y limpiar su buen nombre y el de su familia ante el ataque inmisericorde del que fue víctima”, expresó el senador Derlis Maidana (ANR, HC).

El legislador destacó que Peña decidió actualizar su declaración jurada de bienes pese a no estar legalmente obligado a hacerlo hasta el final de su mandato, lo que —según Maidana— demuestra su compromiso con la transparencia pública.

“No recuerdo otros casos en que, ante una denuncia mediática, un servidor público haya solicitado a destiempo la actualización de su declaración jurada. Este acto del Presidente es absolutamente valorable y demuestra su interés en transparentar sus bienes ante el pueblo”, afirmó.

Maidana añadió que la acción de Peña debe ser vista como una señal de confianza hacia la ciudadanía. “Es un acto que la gente debe valorar y que nos da como ciudadanos la seguridad de estar ante un Presidente que no teme a una declaración jurada, ya que todos los bienes que posee fueron obtenidos de manera legítima”.

El senador insistió en que la herramienta de la declaración jurada es el único mecanismo institucional para demostrar la legitimidad del patrimonio de los funcionarios públicos y que, en este caso, Peña ha decidido usarla voluntariamente para despejar dudas.

Maidana, evidentemente, busca reforzar la imagen del mandatario en un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas se encuentran en el centro del debate político nacional.