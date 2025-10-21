Lujos de Santiago Peña no se reflejan en su declaración jurada actualizada

Lujos y exclusividad revelan el intercambio de mensajes entre el presidente Santiago Peña y la excoordinadora de Mburuvicha Róga, Luz Maribel Candado. Camisas de telas 100% de lino, con precios de alrededor de 1.078.000 cada una, y calzados de marcas reconocidas, cuyo costo es de unos G. 10 millones el par, son algunas de las excentricidades del actual mandatario de la República del Paraguay.

Lo contradictorio es que en su declaración jurada de bienes actualizada al 30 de setiembre de 2025, Santiago Peña dijo que destina la ínfima suma de G. 2.500.000 cada mes a su vestimenta. Según el documento, es muy “modesto” en los egresos para ese fin, pero la realidad es que tiendas de lujo aparecen entre sus preferidas.

Uno de los chats entre Peña y Candado –despedida en julio pasado luego de entregar dos supuestos sobres con US$ 200.000 en efectivo (unos G. 1.400 millones) hallados en la residencia presidencial– revela que el Presidente ordenaba calzados exclusivos. “Luz en triple stitch tenemos estas opciones. Voy a recibir la otra semana jeans de Boss”, envió el 18 de enero de 2024 la excoordinadora al presidente con una serie de fotografías.

El Presidente, por su parte, respondió con Ok. “Pregúntale cuáles son los que pidieron para mí que están viniendo” (sic), contestó Santiago Peña, dejando en evidencia la “exclusividad” en su vestimenta. Lo cierto es que cada par de calzados de interés del mandatario tiene un precio de US$ 1.431, alrededor de G. 10.305.216, de acuerdo a consultas en la página web de la tienda de lujo favorita de la familia presidencial.

A ese mismo local, Luz Candado había ido en mayo de este año a pagar US$ 5.000 en efectivo, más de G. 51 millones, por compras de la primera dama de la Nación, Leticia Ocampos. La factura por esa compra se elaboró a nombre de César Berea, cuñado de la primera dama.

Berea está casado con Adriana Ocampos, hermana de Leticia Ocampos, y a cuyo nombre también se emitieron otras facturas por compras realizadas y pagadas en su mayoría en efectivo por la familia presidencial, según los documentos a los cuales accedió ABC.

¿Y la colección de relojes?

Otra cuestión que llama la atención es que en la manifestación de bienes actualizada del presidente Santiago Peña no hay registro de otro de sus lujos, que es la colección de relojes de marcas reconocidas, cuya valoración rondaría US$ 100.000 (alrededor de G. 740 millones). Una de las revelaciones es sobre los Rolex, que en su momento mostró el diputado colorado Mauricio Espínola en plena sesión del Congreso.

Solo uno de los relojes de esa colección está valuado en US$ 70.400 (520 millones de guaraníes).

Otro reloj del Presidente, de la marca Chopard, tiene un precio de US$ 12.540 (G. 92 millones), de acuerdo con las consultas en páginas web de joyerías en nuestro país.

Santiago Peña declaró que tiene mobiliarios por G. 200 millones, obras de arte por G. 150 millones y otros (sin especificar) por G. 190 millones. Este último monto, sin embargo, está lejos de equiparar el valor del set de relojería de lujo del mandatario.