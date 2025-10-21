TSJE sacó exigencia a máquinas de voto en favor de empresa con dudosos nexos

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) publicó el viernes último el llamado para el arrendamiento de 18.000 máquinas de votación (MV) por vía de la excepción (ID 476.307), con un presupuesto estimado de US$ 34.101.788.

Este proceso se produce tras cancelarse la licitación (ID 460.034) para adquirir 28.000 MV, el mes pasado.

EL TSJE justifica el cambio de modalidad a la vía de excepción por la premura de contar con los equipos para las elecciones internas y municipales de 2026.

Sin embargo, esta urgencia ayudaría al Consorcio conformado por Magic Solution Argentina (MSA) y su filial Comitia Paraguay, ya que sería la única fabricante con experiencia en alquiler de máquinas en el país (donde opera desde 2020), contando así con logística dentro de los plazos exigidos.

Requisitos modificados

La revisión comparativa de los Pliegos de Bases y Condiciones (PBC) y anexos de la licitación de compra cancelada y el nuevo pliego de arrendamiento muestra ajustes técnicos que jugaron un papel crucial en la descalificación de MSA meses atrás.

En el llamado cancelado, Comitia-MSA fue rechazada, entre otras cosas, por el incumplimiento en las especificaciones de la pantalla táctil. La MV requerida debía contar con una Pantalla LCD táctil capacitiva policromática de 21 pulgadas, como mínimo.

Sin embargo, la especificación fue modificada para requerir una Pantalla LCD táctil policromática de 21 pulgadas, como mínimo, eliminando el requisito de que fuera “capacitiva”.

Las sospechas se hacen más evidentes en un documento presentado por MSA en el llamado anterior, donde señala que su equipo (Modelo P6) utiliza una pantalla de tecnología infrarroja (IR) multitouch (no capacitiva).

Agregan que la tecnología IR tiene ciertas ventajas sobre la capacitiva, como una mayor resistencia a roturas y menor sensibilidad a las condiciones de limpieza, aunque es “algo menos precisa”.

MSA es representada por el Estudio Gross Brown a través de Franco Boccia (hijo del director de ueno Seguros) y Pablo Debuchy (exsíndico de ueno Bank y del Grupo Vázquez). A la fecha, el socio principal del estudio, Eduardo Gross Brown, es director suplente de ueno Bank, entidad que también aprobó un crédito de US$ 14 millones a Comitia.

Hasta marzo el presidente Santiago Peña fue accionista en ueno Holding Saeca y socio del Grupo Vázquez.