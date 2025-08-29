Argumento del TSJE para suspender compra de máquinas de votación

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) resolvió hoy cancelar la licitación para la adquisición de máquinas de votación. De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión responde a la “firme voluntad de resguardar la credibilidad, la transparencia y la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales”.

El Tribunal aseguró que proceso licitatorio realizó “con apego a la normativa vigente, respetando los principios de legalidad y publicidad”. No obstante, en varias ocasiones distintas firmas presentaron recursos para trabar el proceso y denunciar presuntas irregularidades y bajas medidas para evitar ciberdelitos.

El TSJE argumentó que en este contexto consideran prioritario preservar la credibilidad de la ciudadanía por encima de cualquier otra circunstancia.

En reemplazo de la licitación, la institución anunció que iniciará un nuevo proceso de selección bajo la modalidad de alquiler de máquinas de votación, con el compromiso de aplicar los más altos estándares de transparencia y eficiencia.

El organismo electoral reiteró que su objetivo es garantizar “elecciones confiables, seguras y auditables, en las que se respete plenamente la libre expresión de la voluntad popular”. Por ese motivo, reafirmó que mantendrá un diálogo abierto con los actores políticos y la sociedad.

Desde hace varias semanas, opositores y activistas vienen reclamando varios puntos relacionados con la licitación. Sin embargo, la suspensión se dio recién después de que senadores cartistas y sus aliados aprobaran una declaración en la cual recomiendan al TSJE cancelar el proceso licitatorio.