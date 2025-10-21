Vaesken pide convocar mesa de trabajo con médicos y ministerio

En respuesta a las denuncias de corrupción presentadas por el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), el diputado liberal Adrián “Billy” Vaesken solicitó formalmente la convocatoria de una mesa de trabajo en la Cámara de Diputados.

“Ante la grave denuncia de corrupción en hospitales presentada por médicos, no podemos permanecer indiferentes. Por ello, he solicitado formalmente a la Comisión de Cuenta y Control de Diputados que convoque a una Mesa de Trabajo con el Círculo Paraguayo de Médicos y el Ministerio de Salud. La transparencia en la salud pública es innegociable”, publicó el legislador en su cuenta de X.

Ante ABC, Vaesken respaldó plenamente las denuncias del gremio médico y adelantó que el Legislativo dará seguimiento al caso.

“Estamos totalmente de acuerdo con las denuncias que hace el Círculo de Médicos Paraguayos. Tenemos que acompañar desde el punto de vista de la oposición. La preocupación de ese grupo de médicos también tiene que ser nuestra preocupación”, expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Círculo de médicos: “ministra Barán está atrasada, no tiene las competencias mínimas”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Habilitaciones presuntamente irregulares

El legislador cuestionó las habilitaciones irregulares de hospitales y centros médicos públicos, además del accionar de empresas privadas que operan sin control riguroso.

“Eso preocupa porque puede ser un atentado contra la salud. Cuando te vas a esos hospitales es para curarte, y lo que dice el Círculo de Médicos Paraguayos es que esto puede significar un riesgo para la salud y para la vida de las personas”, advirtió.

Vaesken adelantó que la denuncia será tratada con seriedad en el Congreso. “Vamos a tomarlo con pinza. Esta denuncia lo hacen seriamente, no solamente al presidente Peña, sino también a la Fiscalía General de la República”, dijo.

Congreso convocará a los médicos denunciantes

El diputado confirmó que impulsará la convocatoria a los médicos del CPM para escuchar sus reclamos en el Parlamento.

“Eso debería ser nuestro trabajo. El Poder Legislativo es el representante del pueblo en un poder del Estado. Vamos a tomar los recaudos necesarios y vamos a convocarlos para escuchar sus reclamos”, afirmó.

“La tercerización siempre fue negocio de los gobernantes”

Consultado sobre la tercerización de servicios médicos, Vaesken mencionó que “siempre fue el negocio de los gobernantes de turno. Lo hemos denunciado varias veces, la tercerización de ciertos estudios en el Incan, en el Hospital Nacional y en otros centros públicos”.

El legislador denunció que incluso existen casos donde “galenos se prestan a descomponer aparatos médicos” para favorecer a empresas privadas.

“La plata pública va a otro lado. No rinde la plata del pueblo, y ahí está el punto focal de la corrupción que debemos atacar”, añadió.

“Le quitamos todo respaldo y confianza a la ministra de Salud”

Vaesken también cuestionó a la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán.

“Hace rato desde la oposición ya le quitamos la confianza. La ministra no está para brindar salud pública, sino para otros fines”, afirmó.

“Hospitales vacíos y populismo”

El legislador expresó preocupación por la apertura de hospitales sin equipamiento ni personal suficiente, calificándolos de “cascarones vacíos”.

“Eso ya está demostrado. No hace mucho se perdía la vida de un recién nacido en Villarrica. Decían que había terapia intensiva y era mentira. Es una falsedad total de este gobierno, que lo único que busca es populismo y decir que están haciendo algo por la gente que más necesita”, denunció.

Lea más: Médicos piden investigar hospitales irregulares y presunta corrupción en Fonaress

Denuncias del Círculo Paraguayo de Médicos

El Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) encabeza una “Campaña Nacional contra la Corrupción en Salud”, con denuncias de irregularidades en hospitales públicos.

El gremio envió notas a la Fiscalía General del Estado y al presidente Santiago Peña, reclamando el cese de inauguraciones irregulares y una investigación sobre el uso indebido del Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress).