“Nadie puede autopercibirse nada”, dice Esgaib sobre denuncia de alumna trans

Una estudiante, que se identifica como trans, denunció que fue discriminada en dos ocasiones por la vestimenta, en un colegio público de Fernando de la Mora. Sobre este caso se consultó su parecer al diputado cartista Yamil Esgaib y primeramente alegó no tener conocimiento del hecho.
De igual manera precisó que “si es un acto donde apunta a esa nueva modalidad que está viniendo de otros países buscando tergiversar el género”, ahí consideró que “esto está mal”.
Cuando un periodista le detalló que “él se autopercibe mujer”, rápidamente Esgaib contestó “ah, ¿a ese nivel?“, y continuó con un rechazo.
“Está muy mal, eso sí. Estoy totalmente en contra; me parece que eso hay que frenar. Nadie puede autopercibirse nada, hay que respetar el género y solamente existe masculino y femenino”, agregó.
“Está muy bien que se le prohíba”
Incluso dijo que “está muy bien que se le prohíba” en referencia a usar un jumper para una defensa de proyecto.
“No es discriminación, es respeto a nuestra norma, a nuestra constitución, el hombre es hombre, la mujer es mujer, no podemos estar permitiendo que en los colegios y menores de edad estén propiciando... seguro que se llevó adelante por apoyo de gente mayor. No se discrimina nada, es el respeto a la Constitución”, agregó nuevamente con el argumento de desconocer el caso, sin embargo, aseguró que “no corresponde” que un alumno vaya con pollera.
