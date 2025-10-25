DNCP investiga cuestionado llamado del TSJE para máquinas de votación

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) publicó ayer la apertura de una investigación, sin efecto suspensivo, a la apresurada licitación promovida por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para el arrendamiento de máquinas de votación (MV).

El llamado, promovido por la vía de excepción (ID 476.307) tiene como objetivo principal el arrendamiento de 18.000 dispositivos de votación electrónica, junto con servicios conexos, para aplicar el sistema de voto y escrutinio en las Elecciones Municipales de 2026. El monto previsto en la licitación superaría los 35 millones de dólares.

El TSJE justificó el uso de la modalidad de excepción o contratación por urgencia impostergable debido a la cancelación de la licitación que buscó adquirir las máquinas, además del apuro de cumplir con el cronograma electoral.

Denuncia en curso

La DNCP actuó de oficio abriendo un procedimiento de investigación identificado como Caso N° 353/25.

Esta investigación se inició por una denuncia que señalaba múltiples indicios de direccionamiento en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

La denuncia sugiere que el llamado fue diseñado para restringir la libre competencia y favorecer a las empresas Magic Software Argentina (MSA) y su filial local, Comitia Paraguay SA (Comitia-MSA), las cuales se presentaron consorciadas anteriormente.

Desde la implementación del voto electrónico en 2020, MSA es la única fabricante que proveyó este tipo de dispositivos en el país.

Una de las principales críticas es que el PBC exige que el oferente demuestre experiencia previa en provisión o arrendamiento equivalente a cuando menos el 40% del total de máquinas requeridas. Según la denuncia, este requisito solo puede ser acreditado por Comitia-MSA en Paraguay.

Además, desde el TSJE exigen que las máquinas ofertadas hayan sido utilizadas con resultados satisfactorios en tres o más procesos electorales anteriores, manteniendo el paradigma tecnológico inalterable, excluyendo prototipos y máquinas nuevas.

El PBC también impone que el oferente cuente con una existencia en stock de al menos el 20% de las MV a arrendar al momento de presentar la oferta, con la obligación de entregarlas en un plazo de solo quince días posteriores a la firma del contrato. Esta condición, señalan, es logísticamente inviable para competidores internacionales y beneficiaría particularmente a MSA.

Agregan que en el PBC se identifica una flexibilización en los requisitos de experiencia para el perfil de Capacitador Electoral Senior, indicando que el requisito se redujo de ocho años y cuatro proyectos, en la licitación anterior cancelada, a solo cinco años y dos proyectos en el nuevo llamado.

Esta modificación coincide con la experiencia y certificados del vicepresidente de Comitia-MSA, Nicolás Deane, cuyo perfil fue previamente rechazado y objeto de descalificación.

Otro punto de preocupación, dicen, es la degradación de los estándares de seguridad, considerando que el pliego permite a las empresas presentar certificaciones de gestión administrativa como ISO 27001 o ISO 9001 en reemplazo al estándar internacional específico para la seguridad técnica del producto como ISO/IEC 15408. comprometiendo la transparencia y la confiabilidad electoral.

Según registros, MSA, hasta setiembre, era representada por el Estudio Gross Brown. Su socio principal, Eduardo Gross Brown, actualmente es director suplente de ueno Bank, entidad manejada por el Grupo Vázquez. Hasta marzo de este año, el presidente Santiago Peña fue accionista en ueno Holding Saeca y socio del Grupo Vázquez.

52 preguntas sin respuesta del TSJE

Según se indica en la web de Contrataciones Públicas, ayer viernes, a las 10:00, las empresas interesadas tuvieron que apersonarse en el TSJE para realizar la correspondiente “visita técnica obligatoria”.

Por otro lado, hasta el momento existen 52 preguntas sin respuesta por parte del TSJE. El periodo de consultas estará habilitado hasta el martes 28 de octubre, a las 12:00.

Conforme al apresurado diseño de tiempos en el pliego, las ofertas ya deben ser presentadas el próximo lunes 3 de noviembre, a las 7:30, y los sobres serán abiertos 30 minutos después.