Peña felicita al pueblo argentino tras victoria del oficialismo de Milei en las legislativas

El presidente de la República, Santiago Peña, se pronunció este domingo tras las elecciones legislativas en la Argentina, donde el partido oficialista La Libertad Avanza, liderado por el mandatario Javier Milei, obtuvo una contundente victoria sobre el peronismo.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Peña envió un mensaje de felicitación al vecino país, destacando la madurez cívica del pueblo argentino.

“Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones al pueblo argentino por la jornada electoral de este día. Las elecciones legislativas celebradas fortalecen el proceso democrático y reflejan el compromiso cívico de la ciudadanía argentina”, expresó el jefe de Estado.

En su publicación, el mandatario agregó que confía en que el Congreso argentino podrá avanzar en acuerdos que favorezcan la estabilidad y el progreso.

“Confiamos en que, a partir de estos resultados y mediante el diálogo constructivo, el Congreso de la hermana Nación sabrá encontrar los consensos necesarios para impulsar las reformas que contribuyan al bienestar y desarrollo del país”, señaló.

De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio del Interior argentino, con más del 90% de los votos escrutados, el partido de Milei se impuso con más del 40% de los sufragios, frente al 31,64% obtenido por el bloque peronista.