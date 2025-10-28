Ley de protección de datos: Maidana afirma que hay votos para aprobar la versión Senado

El senador Derlis Maidana aseguró que existe consenso en la Cámara Alta para aprobar la versión del Senado del polémico proyecto de Ley de protección de datos personales. La oposición advierte que ambas versiones representan un retroceso para el acceso a la información pública.