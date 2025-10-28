Ley de protección de datos: Maidana afirma que hay votos para aprobar la versión Senado

El senador cartista Derlis Maidana expresó su confianza en que la Cámara de Senadores logrará ratificarse en su versión de la Ley de protección de datos personales, durante la sesión prevista para este miércoles.
Según adelantó, existen los votos necesarios para aprobar el texto impulsado por la Cámara Alta, que fue calificado como “menos gravoso” que la versión aprobada en Diputados.
Lea más: Senado tratará mañana ley de protección de datos personales y alertan que versiones atentan contra la ley de acceso a la información pública
“Si no hay un cambio de postura política, vamos a tener los votos necesarios para ratificarnos en nuestra versión”, afirmó Maidana.
El parlamentario explicó que la posición cuenta con el respaldo del presidente del Congreso y de otros senadores de distintas bancadas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Posibilidad de veto parcial
El legislador indicó que, una vez sancionada la norma, el Poder Ejecutivo podría analizar un veto parcial, particularmente en los puntos más cuestionados.
Lea más: Cartistas boicotean proyecto de ley de protección de datos personales
“Creemos que la salvaguarda del artículo 24 protege los casos de menores, datos de seguridad nacional y cuestiones de derecho público. Pero será el presidente Peña quien evalúe la eventualidad del veto”, señaló.
Actualmente, el Senado necesita 23 votos de los 45 posibles para ratificar su versión y remitirla al Ejecutivo.