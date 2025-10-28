Para no quedar expuestos como falsos “provida”, cartistas reculan con intento de encubrir a exviceministro Mora

De manera sumamente llamativa la líder de bancada de Honor Colorado, Rocío Abed, supuestamente autoproclamada “provida y profamilia” se opuso a un simple pedido de informes al JEM en una causa donde justamente se sospecha de la presunta intención de encubrir a su correligionario y exviceministro de este gobierno, Federico Mora.

Fiscala se ratifica en desestimar denuncia contra Federico Mora

La diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) presentó el pedido de informes para saber qué acciones está tomando el JEM ante el cuestionable actuar de la fiscala Jiménez, que solicitó la desestimación de la denuncia pese a que la defensa de la víctima señala que incluso hubo admisión de la Fiscalía de que los hechos de presunto abuso ocurrieron.

“Realmente el orden del día de cada sesión del JEM está, basta con entrar, no amerita un pedido de informes a este órgano”, alegó burdamente primero Abed, ya que se opuso a una veintena de otros pedidos de informes y declaraciones incómodos para el cartismo.

incluso, a modo de ironía, el diputado Raúl Benítez (Independiente) dijo que no invitaría a su boda a la líder cartista en Diputados porque era capaz de oponerse hasta a eso. Luego, ya en tono más serio, repudió la hipocresía de los discursos de “provida” que siempre usan.

“Me parece que queda a la vista y que la gente vea nomás, cuando se usa es discurso que estamos a favor de los niños, de la familia, que los valores y esas cuestiones son discursos vacíos e hipócritas. El pedido de informes que se está haciendo es un caso delicadísimo donde tenemos una Fiscalía con una actuación fácilmente reprochable”, manifestó Benítez.

Insistió en que en su rol de legisladores tienen la facultad de pedir informes y más aún a sus pares que son representantes de la Cámara Baja ante el JEM -los cartistas Alejandro Aguilera y Diego Candia-, pero hasta a eso se oponen los cartistas.

“Hoy no podemos hacer un pedido de informes en un caso de una denuncia grave de abuso a menores de edad que está teniendo una actuación de los fiscales de una forma completamente repudiable y reprochable. Careteada pura y dura el discurso provida y proniños, y quién se opone, la que no podría pronunciar la palabra género”, insistió Benítez.

Clara protección a su exviceministro, dicen

La proponente del pedido de informes, Johanna Ortega (PPS) fue aún más dura, al señala que la oposición cartista realmente revelaba nuevos límites que eran capaces de exceder con tal de apañar a uno de los suyos.

“Yo quiero saber hasta dónde van a mover el límite para protegerle a Federico Mora, eso lo que quiero saber, porque ese es el trasfondo de esta oposición y la ciudadanía tiene que saber: Acá pesa una protección de quienes se autoproclaman provida y profamilia hacia Federico Mora”, disparó Ortega.

La misma no se guardó nada en su crítica dirigida a los cartistas y más aún a la figura de Rocío Abed, que además es presidenta de la comisión de Equidad Social e igualdad entre el hombre y la mujer.

“A lo mejor el provida y profamilia es solo para la familia propia, entonces los nepobabies y todo eso era pro mi familia, y al resto de los niños, que los salve Dios”, remarcó Ortega, exigiendo saber qué hará el JEM en este caso.

Ante la presión y sin argumentos sólidos para sostener la oposición, la líder de bancada de HC, Rocío Abed terminó retirando su moción de rechazo del pedido de informes y se terminó aprobando.