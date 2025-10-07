Fiscala se ratifica en desestimar denuncia contra Federico Mora

La agente fiscal Gladys Jiménez reiteró su pedido de desestimación la causa por presunto abuso sexual en niños que involucra al exviceministro de Educación Superior, Federico Mora Peralta, argumentando que la investigación se encuentra agotada y no surgieron elementos nuevos que justifiquen la continuidad del proceso.

El requerimiento se da a pesar de que el Juzgado Penal de Garantías de Villarrica había rechazado previamente la desestimación, por considerarla “prematura e infundada”.

Lo que dice la fiscala

En su nuevo escrito, la fiscal sostiene que ya se agotaron todas las diligencias posibles, entre ellas declaraciones testimoniales y pericias psicológicas a las partes intervinientes.

Según el documento, el Ministerio Público no encontró pruebas adicionales ni inconsistencias que ameriten la prosecución del caso, y descartó la pertinencia de realizar estudios complementarios, como análisis toxicológicos o de alcoholemia, debido al tiempo transcurrido desde el supuesto hecho ocurrido durante la Semana Santa de 2025 en el departamento de Guairá.

Jiménez reiteró que no existen elementos que configuren el tipo penal de abuso sexual en niños, previsto en el artículo 135-A del Código Penal, por lo que solicitó al juzgado el archivo definitivo de la denuncia.