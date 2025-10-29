Comités del PLRA apoyan candidatura de Sole Núñez y Saguier envía nota al PLRA

La precandidatura de Soledad Núñez para la intendencia de Asunción en 2026 tiene el apoyo del Partido Patria Querida y ahora también de los comités liberales. A estos últimos también se sumaron los concejales de la capital del PLRA.

Mediante una nota dirigida a Hugo Fleitas, presidente del Partido Liberal, se confirmó el apoyo de los 50 presidentes de comités a Núñez bajo el argumento de que se trata de la “candidata de consenso”.

Asimismo, solicitan a Fleitas la aprobación para la inscripción de una alianza electoral entre el PLRA y el movimiento político liderado por la exministra de Senavitat -actualmente MUVH-.

“Estamos convencidos de que la construcción de consensos temas centrales que preocupan a la ciudadanía de Asunción por encima de las agendas meramente partidarias es el camino correcto para rescatar municipio de la capital de la decadencia y el abandono en que la han sometido los últimos gobernantes y devolver al pueblo una ciudad más bella, solidaria y justa de la que hoy tenemos”, sostienen los liberales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Me parecen saludables las disputas”, sostiene la senadora sobre la interna en la oposición para las municipales

Agustín Saguier se pronuncia

Por su parte, el precandidato a la intendencia de Asunción por el PLRA, Agustín Saguier, también remitió una carta al presidente del partido, Hugo Fleitas, en la que denuncia el incumplimiento de un acuerdo de unidad para la capital.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El liberal acusa a varios firmantes del pacto “Unidos por Asunción” de “desconocer” lo acordado e incluso de intentar “imponer una candidatura” de manera apresurada.

Al respecto, el liberal recuerda que su precandidatura surgió con el objetivo de lograr una “única candidatura” de la oposición, lo que derivó en la firma de un documento el pasado 11 de abril en el Hotel Guaraní y a su vez, recuerda que el partido había apoyado a candidatos de otras agrupaciones, pero ahora la “lealtad” no es respetada.

“En este caso deslindo toda responsabilidad. Es fundamental exigir a nuestros eventuales aliados el cumplimiento estricto de los pactos asumidos”, menciona y finalmente asegura que acompañará la decisión institucional del directorio del PLRA.

Lea más: Inscriben movimiento de Sole Núñez: reducir funcionarios y digitalización son ejes principales