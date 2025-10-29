Peña oficializa el “PND 2050″: ¿de qué se trata?

Según la presidencia de la República, el PND 2050 corresponde a “un documento estratégico que define la visión del país para los próximos 25 años” y a diferencia de otras propuestas, supuestamente esta se apoya en una “institucionalidad fuerte”.

Como “líderes” del proyecto se mencionan al Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para garantizar su “ejecución, monitoreo y sostenibilidad en el tiempo”.

Por su parte, el presidente Santiago Peña aseguró que el plan estará respaldado por “instituciones sólidas”, para que la idea “se convierta en una realidad”.

Otro punto que menciona el Poder Ejecutivo es que este plan nacional se elaboró mediante dos etapas principales “con talleres presenciales en todo el país” y la supuesta participación de varios sectores más allá de los gubernamentales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Nakayama dice que deben decidir entre ley de protección de datos “menos peor” para la transparencia

PND y sus “pilares”

El PND también tiene cuatro “pilares” centrales enfocados en el desarrollo del país:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Personas y sociedad: trabajo decente, educación de calidad, salud universal, arte, cultura y protección social. Infraestructura, innovación y competitividad: conectividad física y digital, infraestructura social, innovación tecnológica y entorno favorable a la inversión. Ambiente y energía: sostenibilidad, aprovechamiento eficiente de recursos naturales y resiliencia climática. Instituciones, seguridad y proyección internacional: transparencia, seguridad ciudadana y fronteriza, fortalecimiento institucional y presencia activa de Paraguay en el mundo.

“Los paraguayos podemos caer una, cien mil veces, y nos vamos a levantar cien mil veces más para recuperarnos. Eso lo heredamos de nuestros pueblos originarios y forma parte de nuestra historia”, dijo Peña.

Asimismo, el PND 2050 entraría en una fase operativa para la conformación de mesas técnicas por temáticas, junto a un sistema de monitoreo y evaluación.

Lea más: Santiago Peña recibe la “bendición” de Cash Luna, un polémico pastor investigado por lavado