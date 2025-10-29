Santiago Peña recibe la “bendición” de Cash Luna, un polémico pastor investigado por lavado

El titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el presidente de la República, Santiago Peña, participaron de un evento religioso encabezado por un polémico pastor llamado “Cash Luna”.

“Señor Jesús, gracias por el presidente del Congreso de la Nación y el presidente de la República (error al referirse a Latorre), te pedimos por ellos para que lámpara sea pies a sus pasos, lumbrera su camino para que tus espíritus descansen sobre él, el del consejo, el de inteligencia, el del conocimiento, el del temor tuyo, Señor, y el de sabiduría. Para que sean guiados sobre todos por el temor tuyo. Que cada decisión tomada a través de consultas, consultores, asesores, inteligencia, consejo, sea catalizado, neutralizado, aprobado por el temor tuyo, que en todo tiempo tu temor caiga sobre ellos, sobre tu mente, sobre sus corazones”, señaló el pastor al bendecir al parlamentario y al Presidente.

Según se observa en las imágenes, ambos responden con un “amén” y reciben la bendición con los ojos cerrados.

El video habría sido captado el fin de semana pasado, en un evento multitudinario organizado por el aniversario del Centro Familiar de Adoración y del cual fue partícipe como invitado especial Cash Luna.

¿Quién es Cash Luna?

El pastor Cash Luna es un evangelista guatemalteco, fundador y pastor de la iglesia evangélica La Casa de Dios . Es conocido por sus masivas congregaciones, eventos como las “Noches de Gloria”, que se llevó a cabo en Paraguay en el estadio 3 de Febrero de Ciudad del Este en el mes de setiembre.

En su país, el pastor fue investigado por su presunto nexo con Marllory Chacón, más conocida como “la Reina del Sur”, narcotraficante condenada en Estados Unidos. Según las investigaciones periodísticas publicadas por la cadena Univisión, existían indicios de que el dinero utilizado para la construcción de su Iglesia en Guatemala provenía del narcotráfico. Aunque la iglesia defendió su reputación y demandó por difamación, el caso sigue en curso.

Cash Luna es además conocido por presentar muchos “milagros” en sus eventos. Personas de todas las edades suben y afirman que fueron curados de numerosas enfermedades.

En sus redes sociales, por ejemplo, el pastor compartió un video en el cual una paraguaya afirma que su hija se curó milagrosamente de una hernia. También compartió otro similar, donde un niño lograba “caminar por primera vez en su vida” tras sus “bendiciones”. Esos “milagros” ocurrieron durante el fin de semana en el que estuvo en Ciudad del Este.