Video: Cartista admite ser diputado gracias a “favores” y pide a Santi viajar más para sostener repartija de cargos

En acto de desvergonzado sincericidio, el diputado cartista y Arturo Urbieta, por una parte, reconoció que llegó a ocupar la banca en Cámara Baja gracias a “favores” y porque trata de cumplir con su gente que le pide ”entrar en la Función Pública". Luego dijo que, como sabe que es “imposible de meter toda nuestra gente” en cargos estatales, instó al presidente de la República, Santiago Peña a que “viaje aún más”, supuestamente para atraer inversiones.