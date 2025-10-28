Video: Cartista admite ser diputado gracias a “favores” y pide a Santi viajar más para sostener repartija de cargos

El diputado por el departamento de Concepción, Arturo Urbieta (ANR, cartista) intentó congraciarse con el gobierno que encabeza Santiago Peña, a quién incluso instó a viajar aún más, pese a que lleva en total 54 viajes en lo que va de su mandato, lo que hace un promedio de dos salidas del país por mes.
Lea más: Alevoso nepotismo en Diputados, donde sigue acomodado de familiares
“Yo no sé si en casa nomás lo que la gente forman fila y se van gente que estudian en la facultad y lo único que quieren nuestra gente es entrar en la función pública. Y todos los que estamos somos políticos y tenemos que luchar por nuestra gente, por supuesto, por lo que quieren", dijo Urbieta.
Lea más: “Sobres del poder”: Peña informa que viajará y no dice para qué
El legislador, que anteriormente fue intendente de Horqueta y cuestionado cónsul de segunda clase en Ponta Porá (Brasil), terminó cometiendo un sincericidio refiriendo que llegó al cargo mediante favores, haciendo presuntamente referencia a la repartija de cargos.
“Yo por lo menos, gracias a las ‘gestiones’ y gracias a los ‘favores’, estoy acá, porque si es que por plata iba a ser, a lo mejor iba a mirar todavía en la tele las sesiones. Yo te digo, presidente que imposible de meter toda nuestra gente en la, en el sector público" (sic), señaló Urbieta.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El cartista tiene una legión de familiares ubicados en la Función Pública, y para muestra un botón, apenas asumió como legislador logró el nombramiento en la Cámara Baja de su sobrino Ydilio Ramón Riveros Urbieta, hijo de su hermana Rosa Urbieta Cuevas. Su “neposobrino” cobra al mes G. 7.400.000.
Según el legislador, antes que criticar al “viajero” Santi Peña hay que “felicitarle a este presidente de estar recorriendo y ganar la confianza de inversores importantes del mundo, para que puedan venir e invertir en esta nación y en el Paraguay (sic)”.
Finalizó deseando “éxitos” acotó que “ha oiro alguno nde criticava, reho katu errecorrevé ñandeve la mundo ha egueruvé ñandéve la inversor (si hay alguno que critique, anda a recorrer por nosotros el mundo y traenos inversores)”.