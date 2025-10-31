Ciudad del Este: Afirman que responderán con un “ejército” a intento de “fraude” de la ANR

El diputado prietista Walter García dijo que la acción de los apoderados del candidato colorado Roberto González Vaesken para impedir que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y de Cruzada Nacional tengan apoderados para el control en las elecciones municipales complementarias del próximo 9 de noviembre es solo “un nuevo capítulo” en una serie de medidas para evitar el control, de cara a ejecutar un eventual “fraude”, pero ante lo cual no piensan quedarse con los brazos cruzados.

“El objetivo real -de lo que yo entendiendo es una desesperación- es impedir el control (electoral) del ‘día D’, pero de todas formas nosotros tenemos un buen ejército para el día 9 y estábamos esperanzados en la victoria del partido Yo Creo y Dani (Pereira) Mujica”, señaló García.

El mismo señaló que, además del equipo político de Yo Creo, estarían cubriendo las casi 800 mesas habilitadas con organizaciones civiles que -según dijo- les están brindando su apoyo.

“Nosotros tenemos a nuestros miembros de mesa y también a la ciudadanía, con los mensajes que estábamos recibiendo y con la conversación de varios gremios aquí de la zona de Ciudad del Este que nos están brindando su apoyo y nos están diciendo: 'Nosotros vamos a estar en los 23 colegios electorales. Vamos a cuidar las 795 mesas y vamos a estar atentos y expectantes a lo que pueda pasar’", dijo.

El argumento de los colorados para impedir la presencia de liberales y payistas (que acompañan la candidatura de Pereira Mujica) fue que estos, al no presentar candidato, no tiene “legitimación activa”.

Las elecciones del próximo 9 de noviembre son para elegir intendente en reemplazo del destituido Miguel Prieto (Líder de Yo Creo), destituido del cargo tras un cuestionado proceso de intervención impulsado por el cartismo.