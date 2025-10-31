Senador denuncia intención de fraude en Ciudad del Este

“Es algo inadmisible, pues todos los partidos políticos tienen el legítimo derecho de tener representantes para controlar los procesos electorales”, manifestó el senador Rubén Velázquez.

Lamentó que la Justicia Electoral haya dado trámite al pedido, pese a que no existen argumentos jurídicos, por lo que sospecha que hay una clara tentativa de hacer fraude el día de las elecciones complementarias en Ciudad del Este.

“Los apoderados de Roberto González Vaesken argumentan que dichos partidos no tienen representación activa. Sin embargo, eso carece de fundamentación debida, aun así la Justicia Electoral da trámite y da traslado. Por eso sospechamos que ya hay una orden de que se revoque la resolución de los apoderados, por eso le dan trámite a algo que no fue debidamente fundado. Es una excusa barata lo que están haciendo”, sostuvo el parlamentario opositor.

Recordemos que el PLRA y Cruzada optaron por no proponer candidatos, pero apoyan a Daniel Pereira Mujica (Yo Creo) y permitieron que los integrantes de mesa vigilen los votos del candidato opositor.