Exintendente de Jesús sigue prófugo de la Justicia

Ayer se desarrolló la segunda jornada del juicio oral que afronta Zenón Cáceres Duarte, por presunta producción de documentos no auténticos. Según la investigación fiscal, Hernán Adolar Schlender y Zenón Cáceres Duarte se unieron para lavar dinero proveniente presuntamente del crimen organizado en la cuenta bancaria del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) entre el 2016 y 2019, por lo cual fueron acusados por el fiscal Federico Leguizamón.

Lea más: Tribunal ordena captura del exintendente de Jesús

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las doctoras Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel está juzgando al exfuncionario municipal, mientras que se declaró la rebeldía del exintendente.

Lea más: Sancionan a abogados que chicanean para evitar inicio de juicio contra ex intendente de Jesús

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El supuesto perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Jesús ascendería a G. 7.418 millones, pues se utilizaron documentos atribuidos a empresas y constructoras, cuyos representantes legales negaron haber realizado los trabajos o cobros declarados ante la Contraloría General de la República.