01 de noviembre de 2025 - 01:00

Exintendente de Jesús sigue prófugo de la Justicia

Hernán Adolar Schlender, exintendente de Jesús de Tavarangué, afrontará juicio oral y público.
Hernán Adolar Schlender, exintendente prófugo. Archivo, ABC Color

Mientras el excontador de la Municipalidad de Jesús de Tavarangue (Itapúa) Zenón Cáceres Duarte ya está sentado en el banquillo de los acusados, el exintendente Hernán Adolar Schlender (ANR) sigue prófugo desde el pasado 15 de octubre.

Ayer se desarrolló la segunda jornada del juicio oral que afronta Zenón Cáceres Duarte, por presunta producción de documentos no auténticos. Según la investigación fiscal, Hernán Adolar Schlender y Zenón Cáceres Duarte se unieron para lavar dinero proveniente presuntamente del crimen organizado en la cuenta bancaria del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) entre el 2016 y 2019, por lo cual fueron acusados por el fiscal Federico Leguizamón.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las doctoras Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel está juzgando al exfuncionario municipal, mientras que se declaró la rebeldía del exintendente.

El supuesto perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Jesús ascendería a G. 7.418 millones, pues se utilizaron documentos atribuidos a empresas y constructoras, cuyos representantes legales negaron haber realizado los trabajos o cobros declarados ante la Contraloría General de la República.