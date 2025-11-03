Contraloría no analiza los bienes de la Primera Dama

La Contraloría General de la República (CGR) confirmó que el examen de correspondencia patrimonial se centra exclusivamente en los bienes del presidente Santiago Peña Palacios, tras el reciente escándalo de los “sobres del Poder” y la construcción de una lujosa mansión en San Bernardino.

El director de Declaraciones Juradas de la CGR, Armindo Torres, explicó que se han enviado los pedidos de informes necesarios y que los datos ya comienzan a ser analizados. “Estamos preparando otro grupo de pedidos de informes, analizando lo que nos llega y solicitando aclaraciones donde sea necesario. Este es un trabajo de prioridad absoluta para la Contraloría”, señaló.

¿Y los bienes de la Primera Dama?

Sobre la posible inclusión de la Primera Dama, Leticia Ocampos, en la investigación, Torres aseguró que no corresponde porque no es funcionaria pública y no presentó ninguna declaración jurada. Señaló además que el matrimonio mantiene separación de bienes, por lo que el análisis patrimonial se limita al presidente.

“En realidad, (el despacho de la Primera Dama) no recibe presupuesto del Estado, tengo entendido. O sea, no sé si es la ordenadora de gastos porque no presenta declaración jurada”, agregó Torres.

El funcionario de la Contraloría enfatizó que cualquier examen de correspondencia se enfoca únicamente en quienes ocupan cargos públicos declarables, en este caso, el presidente de la República, Santiago Peña.

El análisis patrimonial incluirá la revisión de movimientos financieros, propiedades y otras inversiones declaradas desde el inicio de su gestión, con el objetivo de verificar la consistencia entre los ingresos y el estilo de vida declarado.

