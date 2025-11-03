DNCP suspende licitación para alquilar máquinas de votación: ¿cuál es el motivo?

El director de Financiamiento político del TSJE, Christian Ruiz Díaz, confirmó hoy que el viernes pasado hubo protestas de dos empresas a la DNCP en el marco del proceso de arrendamiento de máquinas de votación.
Estas fueron la firma coreana Miru Systems y Bypar S.A referente al pliego de bases y condiciones. Una de las denuncias menciona “múltiples indicios de haber sido diseñado para favorecer al Consorcio COMITIA-MSA, restringiendo la libre competencia y vulnerando los principios de igualdad y transparencia establecidos”.
Al respecto, Ruiz Díaz aseguró que van a contestar a las protestas para que luego la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resuelva el caso y si es que el TSJE tiene “la razón”, se continuará con el pliego actual.
Por otra parte, si la DNCP da la razón a las empresas, se tendrá que modificar el pliego, pero de momento la licitación para el arrendamiento de máquinas de votación y servicios conexos para las elecciones municipales de 2026 queda suspendida mientras se tratan las protestas.
