03 de noviembre de 2025 - 14:37

DNCP suspende licitación para alquilar máquinas de votación: ¿cuál es el motivo?

El TSJE dio inicio a la apertura de sobres y muestra las máquinas de votación de las empresas que presentaron ofertas, y que serán sometidas a análisis técnicos.
Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) confirmaron que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) suspendió el proceso para alquilar las máquinas de votación. ¿Por qué? En la siguiente nota, más detalles.

Por José González Mazo

El director de Financiamiento político del TSJE, Christian Ruiz Díaz, confirmó hoy que el viernes pasado hubo protestas de dos empresas a la DNCP en el marco del proceso de arrendamiento de máquinas de votación.

Estas fueron la firma coreana Miru Systems y Bypar S.A referente al pliego de bases y condiciones. Una de las denuncias menciona “múltiples indicios de haber sido diseñado para favorecer al Consorcio COMITIA-MSA, restringiendo la libre competencia y vulnerando los principios de igualdad y transparencia establecidos”.

Al respecto, Ruiz Díaz aseguró que van a contestar a las protestas para que luego la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resuelva el caso y si es que el TSJE tiene “la razón”, se continuará con el pliego actual.

Por otra parte, si la DNCP da la razón a las empresas, se tendrá que modificar el pliego, pero de momento la licitación para el arrendamiento de máquinas de votación y servicios conexos para las elecciones municipales de 2026 queda suspendida mientras se tratan las protestas.

