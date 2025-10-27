Ante sospechosa licitación de máquinas de votación, plantean un sistema “mixto”

El mismo reconoció que volver a las papeletas para las listas desbloqueadas es casi imposible, pero que la elección de intendente de Ciudad del Este el próximo 9 de noviembre es un ejemplo de que se pueden implementar las boletas físicas para los cargos unipersonales.

Lea más: DNCP investiga cuestionado llamado del TSJE para máquinas de votación

“Yo planteé, inclusive, como una especie de control cruzado, que para los cargos unipersonales (presidentes, gobernadores e intendentes) se utilicen las papeletas y utilizar las máquinas para los cargos plurinominales (listas de senadores, diputados y juntas departamentales y municipales)”, señaló.

Lea más: Pliego de TSJE para máquinas de voto apuntaría a ligada a exsocio de Peña

Consideró que, de esa manera, “uno fácilmente puede darse cuenta de si es que hubo fraude o no, porque si es que de repente en tu papeleta te sale un resultado y otro totalmente distinto en las máquinas, significa que se tocó”, refirió.

Dijo que hay que analizar alternativas, ya que el propio gobierno cartista de Santiago Peña se encargó de empañar el proceso, al frenar el pedido del Senado la licitación para la compra, apuntando ahora al alquiler.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Como mínimo, existen sospechas sobre el proceso. La falta de transparencia y lo que se viene instalando como una especie de costumbre en este Gobierno: los direccionamientos de casi todas las licitaciones para no decir todas. Entonces, se está sembrando de vuelta un manto de dudas”, acotó.