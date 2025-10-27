Política

Ante sospechosa licitación de máquinas de votación, plantean un sistema “mixto”

El diputado liberal opositor Diosnel Aguilera (PLRA, C) insistió en que el proceso de licitación –anteriormente para compra y ahora para alquiler– de máquinas de votación en manos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) desprende un fuerte tufo a negociado, por lo que planteó un sistema “mixto” de votación, de cara a las municipales del próximo año.

27 de octubre de 2025 - 19:27
Licitación es para arrendar máquinas de votación iguales a las ya proveídas en elecciones pasadas.
El TSJE, a pedido del Senado, anuló un proceso anterior de compra de máquinas de votación, para iniciar uno nuevo a las apuradas, con el fin de alquilarlas.Archivo, ABC Color

El mismo reconoció que volver a las papeletas para las listas desbloqueadas es casi imposible, pero que la elección de intendente de Ciudad del Este el próximo 9 de noviembre es un ejemplo de que se pueden implementar las boletas físicas para los cargos unipersonales.

Yo planteé, inclusive, como una especie de control cruzado, que para los cargos unipersonales (presidentes, gobernadores e intendentes) se utilicen las papeletas y utilizar las máquinas para los cargos plurinominales (listas de senadores, diputados y juntas departamentales y municipales)”, señaló.

Consideró que, de esa manera, “uno fácilmente puede darse cuenta de si es que hubo fraude o no, porque si es que de repente en tu papeleta te sale un resultado y otro totalmente distinto en las máquinas, significa que se tocó”, refirió.

Dijo que hay que analizar alternativas, ya que el propio gobierno cartista de Santiago Peña se encargó de empañar el proceso, al frenar el pedido del Senado la licitación para la compra, apuntando ahora al alquiler.

“Como mínimo, existen sospechas sobre el proceso. La falta de transparencia y lo que se viene instalando como una especie de costumbre en este Gobierno: los direccionamientos de casi todas las licitaciones para no decir todas. Entonces, se está sembrando de vuelta un manto de dudas”, acotó.