La respuesta del TSJE ante denuncia de intento de fraude en Ciudad del Este

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) respondió a las denuncias de supuesto intento de fraude en Ciudad del Este, luego de que el movimiento Yo Creo acusara al Partido Colorado de buscar impedir la presencia de apoderados o veedores del Partido Liberal y Cruzada Nacional en los locales de votación del próximo 9 de noviembre.

El director de Financiamiento Político del TSJE, Christian Ruiz Díaz, explicó que la resolución cuestionada se ajusta a lo establecido en el Código Electoral, que limita la designación de apoderados únicamente a las organizaciones políticas que presenten candidaturas en las elecciones municipales.

“El artículo 178 del Código Electoral establece claramente que solo los partidos, movimientos o alianzas que presentan candidaturas pueden designar apoderados o veedores. En este caso, tanto el PLRA como Cruzada Nacional no postularon candidatos, por lo tanto, no están habilitados para presentar representantes”, indicó Ruiz Díaz en conversación con ABC Cardinal.

Sostuvo que, por ese motivo, la decisión de la jueza Rossana Bogado, de la jurisdicción de Salto del Guairá, fue correcta y “ajustada a derecho”.

Elecciones en CDE: medida no afectará la integración de mesas

Ruiz Díaz también aclaró que la medida no afecta la integración de las mesas receptoras de votos, ya que estas están conformadas por representantes de los partidos con mayor representación en el Congreso.

“Las mesas van a estar cubiertas por el Partido Colorado, el Partido Liberal y Cruzada Nacional, tal como lo establece el artículo 177 del Código Electoral. No hay ninguna mesa sin cobertura. Lo que se resolvió tiene que ver con los apoderados, que son los abogados que recorren los locales cuidando el voto de sus afiliados”, puntualizó.

Respecto a las denuncias de intento de fraude, el representante del TSJE insistió en que la institución solo puede actuar conforme a la ley, y que los partidos que no cumplan con los requisitos formales “no pueden ser habilitados”.

“Por más que sea una función importante, si se presentó mal, se presentó mal. Y si va en contra de lo que dice la ley, va en contra de la ley. Lastimosamente, es así”, declaró.

En este sentido, insistió en que el movimiento Yo Creo sí podrá acreditar apoderados en los locales de votación, ya que cuenta con candidatura registrada para las elecciones municipales en Ciudad del Este, a diferencia del PLRA y Cruzada Nacional.

Las elecciones del próximo 9 de noviembre son para elegir intendente en reemplazo del destituido Miguel Prieto (Líder de Yo Creo), destituido del cargo tras un cuestionado proceso de intervención impulsado por el cartismo.