Uso del polígrafo no está reglamentado, critica senador colorado

La semana pasada se dio a conocer que se rechazó el pedido de ascenso del comisario César Pérez, debido a que el mismo no pasó la prueba del polígrafo, de acuerdo al informe del Tribunal de Calificaciones de la Policía Nacional.

Esto fue cuestionado sobre todo por el senador del Partido Democráta Progresista y exministro del Interior, Rafael Filizzola, quien anunció que convocarían al ministro del Interior, Enrique Riera, y al comandante de la Policía, Carlos Benítez, para que expliquen el uso del polígrafo en el proceso de ascenso de los oficiales de policía.

Ramón Retamozo, senador colorado, se sumó a estos cuestionamientos, al recordar que la nueva ley de la Policía Nacional aún no está reglamentada, por lo que el uso del polígrafo no estaría normada.

“Según él, la foja de servicio que tiene este comisario es impecable, nunca tuvo ningún problema, mejor ingresado, mejor egresado en el colegio de policía y su foja de servicio está impecable. Tiene seis idiomas, tiene dos doctorados. Quedó fuera del ascenso porque no pasó el polígrafo, entonces el tema del polígrafo está en realidad en la nueva ley policial, pero todavía no está reglamentado el uso en forma oficial el tema del polígrafo”, cuestionó.

Polígrafos viejos

Según información que manejan los senadores, los polígrafos utilizados para las pruebas a los oficiales también son viejos, con más de diez años, por lo que estarían defasados.

Retamozo criticó esto y aseguró que no se puede aplicar una prueba con máquinas viejas que además invalidan a personas que cuentan con un alto perfil profesional. Convocarían al ministro del Interior, Enrique Riera, para mañana a las 13 para hablar sobre este tema, según indicó.

“Según el senador Carlos Núñez, este equipo de polígrafo tiene más de 12, 13 años de uso y el polígrafo tiene una vida útil de hasta 10 años. La ley todavía no está reglamentada, así es que es irregular el uso y más todavía si es que se va a utilizar para perjudicar el ascenso de un oficial de policía”, sostuvo.

Sobre los casos de oficiales cuyos ascensos fueron aprobados, pese a contar con antecedentes judiciales o causas abiertas, incluso uno con un proceso por homicidio, afirmó que los rechazarían en el Senado.

“En su momento vamos a revisar y, por supuesto, vamos a rechazar si es que no amerita el ascenso y si está en proceso judicial en la justicia ordinaria su caso. Yo todavía no tengo a mano esos antecedentes. Hay un oficial de policía, en este caso comisario principal que tiene que ascender a comisario general que tiene procesos judiciales abiertos por homicidio, incluso, es grave”, concluyó.