Corte debe expedirse sobre la acción de Kattya González y luego definir inamovilidades, remarca diputado

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió hoy rechazar “in limine” la recusación planteada por la Cámara de Senadores contra el ministro Víctor Ríos Ojeda y el magistrado Esteban Armando Kriskovich De Vargas, para estudiar la acción de inconstitucionalidad de la expulsión de Kattya González.

Con este resultado, se reafirma la composición de la Sala Constitucional Ampliada, que fue integrada con el objetivo de analizar la acción de inconstitucionalidad promovida por la exlegisladora Kattya González.

El diputado Raúl Benítez manifestó que en este momento, la Corte primero debe expedirse sobre la acción de Kattya González y luego definir las inamovilidades.

“El caso de Kattya se debe priorizar y por eso les pedimos a los ministros de la Corte que cumplan su rol. Que se pongan los pantalones y tomen decisiones”, expresó el legislador.

Seguidamente, manifestó: “Hoy, las víctimas de los pagarés están presentando un pedido de juicio político. ¿Por qué lo presentan? Porque los ministros de la Corte no se plantan ante la avanzada que estamos teniendo de un oficialismo angurriento".

Para finalizar, remarcó que lo que se le pide a los ministros de la Corte es que cumplan con su rol constitucional y le pongan límites a los abusos que se cometen desde el poder político. “Uno de esos abusos fue la expulsión de la senadora Kattya González y que no se ponga como prioridad la inamovilidad de los ministros de la Corte”.