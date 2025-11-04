El senador Kobylanski sorteará parte de su salario este viernes

El senador Walter Kobylanski, recientemente incorporado a la Cámara Alta por el movimiento Cruzada Nacional, anunció que sorteará parte de su salario como legislador. El primer sorteo está previsto para este viernes, y serán dos premios de G. 5 millones cada uno, según explicó.

Kobylanski, quien reemplazó a Norma Aquino tras su destitución, aseguró que no necesita los G. 38 millones mensuales que percibe como dieta, motivo por el cual decidió “retribuir al pueblo lo que el Estado le paga”.

“Tenemos programado para este viernes hacer el primer sorteo, dos premios de cinco millones. Esto se repetirá cada fin de mes, apenas se me deposite la dieta”, indicó el senador en declaraciones a medios locales.

¿Quiénes pueden participar?

El legislador explicó que el sorteo está abierto a todas las personas mayores de 18 años. Subrayó además que no existe ningún otro requisito como afiliación partidaria o costo. Los interesados deben registrarse mediante una página web que Kobylanski publicó en sus redes sociales.

“No hay que pagar nada. Esto es una demostración de que se puede hacer algo distinto. Es un gesto de esperanza”, afirmó.

Mencionó que en caso de que alguno de los ganadores no sea ubicado, el dinero será entregado a otros participantes.

“Sí o sí saldrá alguien premiado. No queremos que el dinero quede en la institución”, añadió.

Kobylanski señaló que el monto restante de su salario repartirá entre su equipo de trabajo. Según mencionó, se trata de una forma de reconocer el esfuerzo de quienes lo acompañan en su gestión. “Soy muy exigente con mi gente”, expresó.

El legislador adelantó que mantendrá esta práctica durante todo su periodo parlamentario, hasta 2028, que termina el periodo parlamentario.