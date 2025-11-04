Senado definirá mañana que versión Frankenstein sancionarán de datos personales

El proyecto de ley de protección de datos personales figura en el tercer punto del orden del día, de la sesión prevista para mañana, a las 9:00. La norma cuenta con dictámenes de las comisiones de Legislación y Ciencia y Tecnología que recomiendan ratificarse en su versión y para el efecto se requiere de una mayoría absoluta de dos tercios de votos (23 de 45).

El Bloque Democrático de la oposición no votará por ninguna de las dos versiones, ya que considera que ambas son perjudiciales para el derecho ciudadano a la información.

El senador Natalicio Chase, líder de la bancada cartista del Senado justificó la demora para sancionar el polémico proyecto de ley de protección de datos personales. Indicó que el estudio del proyecto estaba terminado, pero que faltaban hacer un análisis con las diferentes bancadas.

Al ser consultado sobre el eventual consenso para ratificar la versión del Senado, Chase no quiso adelantar un postura y dijo que hay una “conversación entre las bancadas que va a ser exteriorizado en el pleno”.

Tras ser insistido del porque existen dudas para ratificar la versión del Senado, la cual es menos grave, Chase dijo que no hay dudas pero que “faltó coordinación entre todas las bancadas y ante esa duda se pidió la postergación para justamente hacer esa reunión de coordinación”, dijo.

Luego dijo que esa coordinación es para asegurar los números, esto pese a que el cartismo cuenta con 24 votos. “Las decisiones políticas del Senado son con número, con votaciones. Y Senado requiere hoy día de mayoría absoluta para la ratificación. Requiere mayoría absoluta para la aprobación de la versión Senado, entonces no podemos correr el riesgo de no tener una decisión tomada en forma consensuada con todos los miembros del Senado”, dijo.

Sobre la ley de protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos, Chase dijo que quedan seis sesiones antes del inicio del receso parlamentario, que comienza el 21 de diciembre para tratar el proyecto, aunque no dio muchas esperanzas.

Sobre el voto secreto en la Corte, Chase dijo que tratarían antes de fin de año. Por su parte, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) volvió a defender el secretismo para la elección de autoridades de la Corte.