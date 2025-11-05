Acusan a gobernador de Guairá de presionar para cambios en el IPS

“Cambiaron a Laura Barreto, médica clínica con masterado porque la política partidaria influenció. En plena campaña proselitista pidieron la cabeza de la directora porque no era militante ni funcional y el gobernador, abusando de su poder político y ejerciendo presión sobre las autoridades del IPS, logró el cambio. Colocaron en su reemplazo al odontólogo José Barrios, un operador político, solo por ser leal al gobernador”, dijo el diputado Roberto González.

La diputada Benítez pidió parar con el abuso de poder, el clientelismo y la persecución a los médicos en Guairá, pues no es la primera vez que el gobernador Sosa estaría presionando para instalar a leales en puestos sanitarios.