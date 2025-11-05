Denuncian que oficialistas censuran pedidos de informes

La diputada Rocío Abed, líder de la bancada cartista en la Cámara de Diputados, se opuso al tratamiento del pedido de informe sobre el contrato que tiene el Instituto de Previsión Social (IPS) con el banco ueno en la concesión del Parque de la Salud y el pedido de informe sobre arrendamiento de vehículos en la Itaipú, cuyo titular es su marido Justo Zacarías Irún (ANR, HC).

Además, se opuso a la solicitud sobre las deudas que tienen el Ministerio de Salud con las farmacéuticas y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con las empresas contratistas. Por su lado, también el diputado cartista Miguel Del Puerto se opuso al pedido de informe a Petropar sobre la falta de entrega de gasoíl que prometió la firma catarí Doha Holding Group LLC y el escándalo de su presidente Eddie Jara.

“Petropar tiene más corrupción que combustible”, dijo Miguel Martínez (PLRA) al pedir reconsideración a la oposición de los cartistas a su pedido.

Por su lado, Raúl Benítez (independiente) indicó que la Itaipú financia el carnaval del clan Zacarías y que Rocío Abed solo busca ocultar el despilfarro del dinero público y los bienes.

En tanto que Diosnel Aguilera (PLRA) lamentó que la dictadura se haya instalado en la Cámara Baja y se prive al ciudadano de tener acceso a la información.

Rocío Vallejo (PPQ) dijo que en este periodo legislativo (2023-2028) se están destruyendo la institucionalidad y la democracia, pues se censuran los pedidos de informes de los opositores.

“Nunca antes había ocurrido esta censura. Oposición por oposición no es correcto, esto es una democracia y todos somos iguales, todos tenemos un voto”, les recordó la parlamentaria, quien hace siete años es legisladora.