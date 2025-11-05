Elección en CDE enciende discursos entre diputados

“Este domingo los esteños van a elegir entre un modelo que dignificó al pueblo y otro que sometió a los contribuyentes para mantener el privilegio para unos pocos. Este domingo, la ciudadanía debe salir a defender su voto. Sabemos que hay quienes intentarán torcer la voluntad popular. Sabemos que hay personas que no soportan que CDE se levante sin un patrón”, dijo la diputada Johanna Ortega (PPS).

Igualmente, varios otros opositores instaron a los esteños a ir a “votar en masa” para evitar un intento de fraude de parte del Partido Colorado. Dijeron además que el candidato colorado tendrá financiamiento de la Itaipú Binacional y que se buscará quebrar la voluntad popular.

Los cartistas no se callaron y respondieron que los opositores “ya huelen que van a perder y se ponen en modo víctima” .

“La fuerza colorada está en marcha en CDE. Está trabajando y está más fuerte que nunca. Es eso lo que nuestro adversario está viendo venir y por eso se victimiza. Instala una mentira, un engaño. Intentan sembrar el fraude, diciendo que vamos ganar como fruto del fraude”, dijo la cartista Bettina Aguilera.

Cuestionaron además a los liberales por ceder ante una candidatura impuesta.

A esto, el liberal Carlos María López respondió a los colorados que se preocupen por su propio partido y no por el PLRA