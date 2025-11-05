Mafia de los pagarés: Temen que HC use a víctimas para apriete o Corte a medida

“Yo espero que este ‘despertar’ de Honor Colorado respecto a la ‘Mafia de los pagares’, porque es la primera vez que hablan en todo este tiempo del tema, no sea simplemente para realizar un apriete a los ministros de la Corte”, afirmó el diputado Raúl Benítez (independiente).

El legislador mencionó que tiene derecho a sospechar ya que el cartismo ha acogido a varios de los implicados en la “mafia” y ahora supuestamente se muestran conmovidos.

Consideró que sería verdaderamente miserable si es que usan una causa tan grave y tan lacerante para miles de familias solo “para poder de esta forma tener la excusa para hablar del juicio político a los ministros de la Corte, ya sea hacerlo como apriete o como para hacer efectivamente una Corte a medida”, insistió.

En esta visión coincidió el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C), que dijo que si bien es justo el reclamo de las víctimas, no acompaña la idea del juicio político.

“Yo creo que (el juicio político) es una medida extrema, más todavía teniendo en cuenta que existe un copamiento y centralización del poder. Si nosotros vamos a ese extremo, hoy el cartismo va a poner a una Corte, a un Poder Judicial a medida y vamos a tener un copamiento completo de Honor Colorado”, alertó.

Insistió en que incluso ahora, Honor Colorado “secuestró” al Partido Colorado, al Poder Legislativo, a los órganos extrapoder e incluso a nivel económico, ahora “daríamos paso al secuestro del Poder Judicial”.